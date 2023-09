One Piece & Dragon Ball Super: Kinofilme erscheinen in neuen 4K Collector’s Editions auf Blu-ray

Die beiden Anime-Kinofilme One Piece Red und Dragon Ball Super: Super Hero (hier noch in der normalen Blu-ray-Version) könnt ihr bald auch in 4K kaufen.

Für Anime-Fans, die Filme gern in der bestmöglichen Qualität genießen, gibt es gute Nachrichten: Mit One Piece Film: Red und Dragon Ball Super: Super Hero bekommen zwei der großen Anime-Kinohits des Jahres 2022 neue 4K-Versionen auf Blu-ray, die in beiden Fällen am 8. Dezember erscheinen sollen.

Den One Piece Film: Red werdet ihr in einer Limited Edition mit Steelbook und in einer teureren Collector’s Edition bekommen können. Letztere soll angeblich drei Bonusepisoden enthalten. Bei Amazon könnt ihr beide Editionen bereits vorbestellen. Der Preis liegt momentan bei 32,66€ beziehungsweise bei 46,14€:

Auch Dragon Ball Super: Super Hero wird es in zwei verschiedenen Versionen geben: Die eine ist die Lenticular Limited Edition, die von Amazon auch als Collector’s Edition bezeichnet wird, die andere ist die Steelbook Limited Edition. Preislich liegen beide Editionen mit 28,08€ gleichauf.

Amazon bietet eine Preisgarantie für Vorbesteller. Falls der Preis vor dem Release noch sinken sollte, zahlt ihr also automatisch weniger.

Was bieten die neuen 4K Limited und Collector’s Editions?

1:04 One Piece Red - Der deutsche Trailer zum Kinofilm

Wie gut sich die neuen 4K Limited und Collector’s Editions im Regal machen werden, können wir euch leider noch nicht sagen, denn bislang existieren keine Bilder von den Verpackungen. Immerhin gibt es einige Infos zu den Zusatzinhalt, die ihr neben den Filmen auf 4K-Blu-ray und normaler Blu-ray bekommt:

Bei der One Piece Red 4K Limited Edition bekommt ihr das Steelbook und ein Poster als Bonus. Entscheidet ihr euch für die teurere Collector’s Edition, gibt es das Poster, einen Aufsteller, ein Song-Booklet und zwölf Artcards sowie zwei Bonus-Interviews obendrauf. All diese Extras gab es auch schon in der normalen Collector’s Edition. Die drei Bonusepisoden kommen bei der 4K Collector's Edition noch hinzu, die Gesamtlaufzeit steigt durch sie auf stolze 3 Stunden und 49 Minuten.

1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Bei Dragon Ball Super: Super Hero bekommt ihr mit der 4K Lenticular Limited Edition die gleichen Zusatzinhalte, die auch die gewöhnliche Collector’s Edition bietet, also Poster, Artcards und Aufsteller. Bei der Steelbook Limited Edition ist das Steelbook hingegen das einzige Extra.

Weitere spannende Neuerscheinungen und günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: