One Piece: Kapitel 1138 enthüllt das wichtigste Wandbild der Geschichte und zeigt womöglich jetzt schon alle Teilnehmer der finalen Schlacht

Das geheimnisvolle Wandgemälde auf Elban zeigt die verlorenen Zeiten der vergangenen Kriege. (Bild: Coloriertes Wandbild von X-User @SaadoV0; Originalbild © Eiichiro Oda, Shueisha, Toei Animation)

Eiichiro Oda scheint keinen Halt zu kennen und sorgt immer wieder mit jeder Menge neuen Enthüllungen in den aktuellen Kapiteln für große Spannung bei den Fans. Nicht nur hat der One Piece-Schöpfer und Mangaka kürzlich einen kleinen Einblick in Shanks’ Leben und Familie gegeben, sondern auch die uralte Schrift über den Sonnengott Nika und dessen Rolle in den unterschiedlichen Jahrhunderten in der Geschichte von One Piece enthüllt.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten findet ihr Informationen zu den Ereignissen, Höhepunkten und Story-Inhalten des Kapitels 1138 aus dem Manga One Piece. Wenn ihr also bisher nur den Anime geschaut habt oder noch nicht bis zum aktuellen Kapitel im Manga gelesen habt, werden euch wichtige Inhalte vorweggenommen und gespoilert.

Während Shamrock Figarland im neuesten Kapitel seine mächtigen Fähigkeiten gegenüber Loki demonstriert, erfahren Frankie und Robin durch die alte Schrift “Harley” mehr zu Elbans Legende über den Sonnengott Nika. Dabei sticht besonders das Wandbild über die “dritte Welt” ins Auge, das womöglich den finalen Krieg um den großen Schatz und das Ende der Welt prophezeit.

Die antike Schrift “Harley”, das große Wandgemälde und die Weltgeschichte auf einen Blick

Mit dem Release von Kapitel 1138 sorgte Eiichiro Oda für eine Flut an Diskussionen in der Community von One Piece. Der Mangaka hatte schließlich mit der Veröffentlichung des neuesten Kapitels mehr Hintergrundinformationen zum Sonnengott Nika und der Weltgeschichte von One Piece preisgegeben.

Während Saul Robin die alte Schrift “Harley” vorliest und Frankie am Schatzbaum Adam einen großen Fund macht, wird auch die Geschichte von Hauptantagonist Imu und Nika offenbart.

Hier könnt ihr im Beitrag von One Piece-Fan und X-User @writingpanini das Wandbild und den dazugehörigen Text auf Englisch sehen:

Hier ist die offizielle deutsche Übersetzung des Textes von MangaPlus:

“Die erste Welt” Auf der Erde war Feuer Die Menschen hatten ihrer Gier nachgegeben und die verbotene Sonne berührt Die Unterdrückten flechten und es erschien der "Sonnengott" Der Gott der Erde zürnte Zusammen mit der Feuerschlange hüllte er die Welt in Tod und Finsternis Wir werden sie niemals wiedersehen “Die zweite Welt” Im Nichts war Atem Der Gott des Waldes unterwarf Satan Die Sonne dehnte die Flammen des Krieges weiter aus Die Menschen des Halbmonds hatten Träume Die Menschen des Monds hatten Träume Die Menschen töteten die Sonne und wurden Götter Der Gott des Meeres tobte Wir werden sie niemals wiedersehen “Die dritte Welt” Im Chaos ist Leere Die unbequemen Überreste erinnern sich an den Tag des Versprechens und hören die Stimmen des geteilten Monds Der Sonnengott tanzt, lacht und führt die Welt an ihr Ende Die Sonne kehrt zurück Ein neuer Morgen kommt Ihr werdet sie gewiss wiedersehen

Der Text der uralten Schrift “Harley” ist kryptisch und gibt Anlass zu zahlreichen Theorien über den genauen Inhalt. Viele Fans sind sich jedoch einig, dass die Schrift die Weltgeschichte um Imu, den legendären Sonnengott und Krieger Nika und sogar Joyboy mit seinen Verbündeten darstellt. Sollte dies wirklich der Fall sein, dann würde das Bild der “Dritten Welt” (ganz links) den letzten Krieg zwischen Ruffy und Imu zeigen.

Die finale Schlacht in One Piece und das Ende der Welt

Fans interpretieren entsprechend den Text der “dritten Welt” so, dass es sich um die aktuelle Situation in der Geschichte von One Piece handeln muss. Die “erste Welt” war der ursprüngliche Beginn des Kampfes zwischen Imu und dem Krieger Nika, der später als Sonnengott verehrt wurde.

In der “zweiten Welt” soll es um den großen Krieg zwischen Joyboy und der Weltregierung im leeren Jahrhundert gehen, weshalb davon auszugehen ist, dass es sich bei der “dritten Welt” um Ruffy und die aktuelle Weltregierung mit Imu, dem Orden der göttlichen Ritter und den fünf Weisen handelt.

Den Strohhüten stehen mächtige Feinde bevor und ein Kampf, der die Welt erschüttern wird. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Aus diesem Grund haben Fans das letzte Bild auf der linken Seite des Wandbildes genauer unter die Lupe genommen und scheinen die endgültigen Teilnehmer der Schlacht identifiziert zu haben. One Piece-Fan und X-Nutzer*in @sigmarshanks hat genau das in seinem Beitrag mit unterschiedlichen Bildern zu verdeutlichen versucht:

In seinem Beitrag sind die Finalisten auf zwei Seiten aufgeteilt: Die Verbündeten von Imu und die auf der Seite der Strohhüte. Wir haben euch die spekulierten Parteien, Kämpfer*innen und Bedeutung der gezeichneten Figuren des Wandbildes zusammengefasst:

Die Weltregierung und Imu

Die große schwarze Silhouette: Imu

Imu Die Sonne in den Händen der Silhouette: Die Mutterflamme (Mother Flame)

Die Mutterflamme (Mother Flame) Das Schiff auf der Seite der großen Silhouette: Die Weltregierung

Ruffy und seine Verbündeten

Der Sonnengott: Ruffy

Ruffy Der fliegende Lunarier: King

King Der Wal: Laboon

Laboon Die Tierwesen: Das Volk der Minks

Das Volk der Minks Der große Roboter: Der antike Roboter “Emet”

Der antike Roboter “Emet” Der gigantische Riese: Loki, der verfluchte Prinz

Loki, der verfluchte Prinz Die Meerjungfrau: Das Fish-Menschen-Volk, Shirahoshi

Das Fish-Menschen-Volk, Shirahoshi Der Fisch: Die See-Könige

Die See-Könige Der etwas kleinere Riese: Das Volk der Riesen-Krieger

Das Volk der Riesen-Krieger Der kleine Krieger neben der Meerjungfrau: Die Tontatta-Piratenbande

Die Tontatta-Piratenbande Das Schiff mit der blau-weiß-gestreiften Flagge: Die Krieger*innen aus Wano

Die Krieger*innen aus Wano Das Schiff mit der weißen Flagge und roten Punkten: Prinzessin Vivi und ihre Krieger*innen aus Alabasta

Die Welt muss zunächst enden, damit sie wieder neu beginnen kann

Laut der Legende wurde die Welt bereits zweimal zerstört. Wird Ruffy sie ein drittes Mal zerstören? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Sollte diese Zuordnung stimmen, ist davon auszugehen, dass der finale Kampf zwischen Ruffy und Imu die Welt von One Piece erschüttern wird. Schließlich soll Imu laut der Weltgeschichte und den Interpretationen des uralten Textes schon für den Tod von Nika und Joyboy verantwortlich gewesen sein.

Vielleicht muss die Erde, wie von Dr. Vegapunk vorhergesagt, erst im Meer versinken und Imu besiegt werden, bevor die Welt von One Piece endlich Frieden findet.

Auch was genau das One Piece ist, um das sich der Konflikt unter anderem drehen dürfte, und warum Gol D. Roger gelacht hat, als er den Schatz gefunden hat, bleibt ein großes Rätsel, auf das nur Eiichiro Oda eine Antwort hat.

Wie interpretiert ihr das enthüllte Wandbild und die uralte Schrift “Harley”? Was wird eurer Meinung nach im Finale von One Piece passieren?