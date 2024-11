One Piece im Unterricht: Dieser Physik-Lehrer stellt die besten Aufgaben, die wir in diesem Fach je gesehen haben

Da flippt nicht nur One Piece-Held-Ruffy aus, sondern auch die Schüler*innen freuen sich.

Coole Lehrer*innen helfen Kindern und Teenagern dabei, den Unterrichtsstoff zu verstehen. Der lässt sich oft leichter näherbringen, wenn sich die Aufgaben nicht um irgendwelche weltfremden Szenarien drehen, die noch nie irgendwer erlebt hat, sondern um Dinge, die die allermeisten kennen.

Wie zum Beispiel, wenn sich One Piece-Figur Monkey D. Ruffy dank seiner Gum-Gum-Frucht-Kräfte ordentlich ausdehnt oder wenn Lysop mit einer Schleuder Farbkugeln abfeuert.

Der vielleicht beste Physik-Lehrer der Welt stellt seinen Kids Zusatzaufgaben, die sich um One Piece-Figuren drehen

Darum geht's: Physik ist ein Stoff, der oft sehr trocken rüberkommen kann und nicht immer leicht zu verstehen ist – ich spreche da durchaus aus eigener Erfahrung. Aber der Unterricht steht und fällt natürlich mit den Lehrer*innen und die Coolen darunter verstehen es durchaus, ihren Unterricht mit praktischen Beispielen zum Leben zu erwecken.

0:41 One Piece Fan Letter ist eine Special-Episode, die das 25. Jubiläum des Animes feiert

Autoplay

One Piece als Grundlage: Auf TikTok macht gerade ein Video die Runde, das ein Arbeitsblatt voller One Piece-Aufgaben zeigt. Es handelt sich dabei offenbar nur um Zusatzaufgaben, aber immerhin. Wer One Piece-Fan ist, dürfte sich doppelt und dreifach über die Aufgaben freuen, alle anderen bekommen immerhin mal etwas Abwechslung.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

So sieht eine Beispielaufgabe aus: Nur für den Fall, dass ihr zuhause vielleicht auch plötzlich Lust darauf bekommen habt, euch endlich mal wieder mit Physik auseinanderzusetzen, und zwar auf spielerische One Piece-Art und Weise.

"Ruffy ist wegen der GumGum-Frucht extrem dehnbar. Er zieht eine Backe mit seiner Fingerkraft (37 N) 24 m von seinem Gesicht weg. Berechne die Arbeit, die er dabei an seiner Backe verrichtet."

Na, wüsstet ihr, wie es geht? Es gibt noch sehr viel mehr solcher Aufgaben auf diesem Arbeitsblatt, und sie sind nicht nur mit netten Texten versehen, sondern kommen jeweils sogar noch mit einem Bild daher. Hier war also wohl wirklich ein echter One Piece-Fan am Werk.

Das sagt die Community dazu: Sie ist begeistert. Die meisten Kommentare drehen sich darum, wie cool dieser Lehrer doch ist und dass Lernen so doch wohl wirklich Spaß machen kann. Manche wollen den Lehrer tauschen, das Arbeitsblatt haben oder die älteren Semester erinnern sich an ihre eigene Schulzeit zurück und wünschten, sie hätten damals auch nur ansatzweise ähnlich lässige Lehrer*innen gehabt.

Wie findet ihr das One Piece-Arbeitsblatt und hattet ihr früher coole Lehrer*innen mit ähnlich spaßigen Aufgaben oder eher nicht?