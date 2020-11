Seit nun über 23 Jahre können wir Monkey D. Ruffy und die Strohhut-Piraten in Manga-Form auf ihrer Reise begleiten. Da sich nun bald mit dem 1.000 Kapitel ein Jubiläum nähert, verschenkt das Shonen Jump-Magazin nach eigenen Angaben auf Twitter kostenlos Kapitel des Manga. Diese sind allerdings nicht in Deutschland erhältlich.

One Piece-Kapitel 72-81 sind aktuell kostenlos

Der offizielle Twitter-Account des japanischen Shonen Jump-Magazin lässt Fans anlässlich des baldigen Jubiläums mit älteren Kapiteln in Erinnerung schwelgen. Eine Woche lang sind die Manga-Kapitel 72-81 von One Piece kostenlos verfügbar. Die Kapitel sind im East Blue Arc angesiedelt und erzählen, wie Ruffy ein Schiff bekommt und für seine Piraten-Crew erste Mitglieder rekrutiert: Zorro, Sanji, Lysop und Nami.

Darüber hinaus sollen in den nächsten Wochen noch weitere Kapitel kostenlos herausgegeben werden, wie es auf Viz.com heißt. Diese können alle online über Manga Plus (von Shueisha) oder Viz Media, dem englischen Herausgeber des Manga, abgerufen werden.

Kapitel nicht in Deutschland verfügbar: Allerdings funktioniert das in Deutschland leider nicht über den regulären Weg, da hier Geoblocking greift und wir demnach nicht auf die nötigen Webseiten zugreifen können. Wer das hierzulande aber trotzdem möchte, wird sich anderweitig mit VPN aushelfen müssen. Aber Achtung: Der Umweg über VPN ist eine rechtliche Grauzone.

Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, ist mit 1.000 Kapiteln aber noch nicht fertig mit seinem Manga. Zumindest noch nicht ganz. Denn bevor die Geschichte rund um die Strohhut-Piraten endgültig abgeschlossen wird, wird es in einer großen Schlacht noch einmal richtig spannend:

