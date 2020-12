Der One Piece-Manga steuert wieder auf einen Meilenstein zu. Kapitel 1000 lässt nicht mehr lange auf sich warten und das dürfte wieder durch ein großes Ereignis begleitet werden. Führt Schöpfer Eiichiro Oda wieder eine neue Figur ein? Oder wartet vielleicht sogar die Lösung des langjährigen Rätsels um die Initiale D. in den Namen auf uns? Letzteres vermuten vielen Fans, nachdem in Kapitel 999 Hinweise darauf zu finden waren (via Comicbook).

Kapitel 1000 könnte vom mysteriösen D. handeln

Der Mangaka und One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda baut gerne kleine Hinweise in seine Kapitel ein, wie es bei Ruffy und den Strohhutpiraten weitergeht. Kapitel 999 wird da natürlich im Hinblick auf das Jubiläums-Kapitel 1000 ganz genau untersucht. Und tatsächlich gibt es eine Stelle, die Fans darüber spekulieren lässt, dass bald die Bedeutung um das D. in einigen Namen erklärt wird.

Zumindest erscheint es doch sehr verdächtig, dass Yamato mit dem Blick auf Odens Tagebuch über die Bedeutung der Initiale D. spricht und in dem Zusammenhang auch Ruffy erwähnt, der ja immerhin als Monkey D. Ruffy auch den mysteriösen Buchstaben im Namen trägt:

Link zum Twitter-Inhalt

Was hat es mit dem mysteriösen D. auf sich?

Die Bedeutung der Initiale D. ist mehr oder weniger seit Beginn des Manga ein ungeklärtes Rätsel. Im One Piece-Universium tragen einige Charaktere den Buchstaben im Namen, aber was es genau damit auf sich hat ist bisher nicht eindeutig geklärt. Eiichiro Oda selbst hat bisher nichts über die Bedeutung verraten und so hoffen Fans darauf im Manga Antworten zu finden. In diesem wurde das mysteriöse D. und in dem Zusammenhang der "Wille des D." auch immer mal wieder thematisiert, aber bisher konnte noch keine der Theorie bestätigt werden.

So wird beispielsweise darüber spekuliert, dass das D. mit einem Clan zu tun hat oder aber die betroffenen Charaktere alle durch den Willen verbunden sind, die Welt zu revolutionieren. Mit Blutsverwandtschaft scheint das Ganze nämlich wohl nichts zu tun zu haben.

Kapitel 1000 - Und dann?

Ob wir in Kapitel 1000 wirklich mehr zum D. erfahren, wird sich dann laut einer Teaser-Website am 3. Januar 2021 zeigen. Ursprünglich sollte das Kapitel noch diese Jahr erscheinen, aber du die Covid-19-Pandemie hat sich auch der One Piece-Manga etwas verschoben. So oder so werden wir aber noch eine Weile etwas von den Piratenabenteuern haben, wenn sich am Plan von Eiichiro Oda nichts groß gerändert hat:

Wie gespannt seid ihr auf Kapitel 1000 von One Piece? Glaubt ihr, dass wir darin mehr zum mysteriösen D. erfahren?