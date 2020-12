One Piece: Teaser weckt Vorfreude auf Zorros neues Anime-Schwert

In One Piece bekommt Lorenor Zorro nicht alle Tage ein neues Schwert. Ganz im Gegenteil, wenn das passiert, stellt es immer ein besonderes Ereignis dar. Im Anime ist es jetzt wieder einmal soweit: Lorenor Zorro steht kurz davor, Enma überreicht zu bekommen. Die neueste Episode teasert im Cliffhanger an, dass der Piratenjäger seine neue Klinge erhält, die Manga-Leser*innen bereits kennen.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

One Piece: Zorros neues Schwert Enma kommt bald endlich auch im Anime zum Einsatz

Darum geht's: Der One Piece-Anime hinkt dem Manga immer ein wenig hinterher, was in der Natur der Sache liegt. In der neuesten Folge befinden wir uns im 2. Akt des Wano Country-Arcs und Lorenor Zorro will sein Schwert Shusui von Onimaru zurückbekommen.

Das Schwert gehört aber eigentlich wohl den Einwohner*innen von Wano und darum bittet Hiyori Zorro in Episode 954 darum, die Klinge aufzugeben. An deren Stelle will sie Zorro eine neue Waffe aushändigen, und zwar eine, die es in sich hat: Enma.

In einem ersten Teaser am Schluss der Folge sehen wir, was das in Zorro auslöst: Im scheint es im wahrsten Sinne des Wortes in den Fingern zu jucken, als er hört, dass ihm Enma als Ersatz für das Shusui-Katana angeboten wird.

Was ist Enma für ein Schwert? Bei Enma handelt es sich um eine ganz besondere Klinge. Es stellt eines der 21 Owazamono-Schwerter dar, was die zweithöchste Güteklasse der One Piece-Schwerter darstellt. Nur die 12 Saijo O Wazamono-Katanas sind noch mächtiger als diese.

Enma hat Kaido verletzt: Aber Enma ist gleichzeitig auch das einzige Schwert in der Welt von One Piece, mit dem es bisher gelungen ist, den Piratenkaiser Kaido zu verletzen. Dieser Waffe und Oden Kozuki verdankt der Oberschurke Kaido seine große Narbe.

Dementsprechend heiß darauf ist Lorenor Zorro, seine sowieso schon sehr mächtige Waffe Shusui durch eine sogar noch viel mächtigere zu ersetzen. Wie überraschend stark Enma tatsächlich ist, wissen Manga-Fans natürlich schon längst. Details dazu, was dieses Katana kann, findet ihr in diesem Gamepro-Artikel:

Wenn ihr wissen wollt, wie Zorros Schwerter in menschlicher Gestalt aussehen würden, haben wir hier etwas für euch. Eiichiro Oda hat die drei Katanas vor einiger Zeit einmal als kuriose menschliche Versionen gezeichnet.

Allzu lang dauert es nicht mehr, bis sich One Piece seinem großen Finale nähert. Das findet im Manga ein bisschen früher als im Anime statt und zum großen Jubiläum sollen auch Gratis-Kapitel erscheinen. Aber leider wohl nicht in Deutschland.

Welches Schwert aus One Piece findet ihr am Coolsten? Oder habt ihr eine andere Waffe oder Fähigkeit, die euer Favorit ist?