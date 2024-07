One Piece: Kapitel 1121 könnte die finalen Kämpfe schon verraten haben - und Ruffy wird wohl nicht Imus Gegner sein

Koby wird es nicht leicht haben, falls die One Piece-Theorie und Vermutung sich bewahrheitet. (Bild: © Toei Animation)

Der beliebte Shonen-Anime und -Manga One Piece befindet sich bereits seit einiger Zeit in der finalen Saga. Nun hat das Manga-Kapitel 1121 endgültig geklärt, wer alles im finalen Rennen um das große One Piece dabei ist. Das ist jedoch nicht alles, denn hinter der großen Enthüllung scheint noch mehr zu stecken.

Oda hat womöglich mit dem Ende des Kapitels bereits die einzelnen Kämpfe verraten und dabei stechen besonders zwei Charaktere ins Auge: Koby und Imu.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur aktuellen Egghead-Arc, Gol D. Roger und dem großen Schatz. Es wird das Ende von Kapitel 1121 aufgegriffen, falls ihr das noch nicht gelesen habt, werdet ihr gespoilert.

In den Match-Ups geht es um Rivalitäten, Rache und den Kampf zwischen Gut und Böse

One Piece-Fan, -Theoretiker und -Leaker @pewpiece hat die letzten zwei Seiten des neuesten Manga-Kapitels auf X (ehemals Twitter) geteilt:

Auf dem Bild kann man deutlich die Ansage von Vegapunk über das One Piece lesen und die womöglich wichtigsten Charaktere im finalen Kampf um den großen Schatz sehen.

Darunter befinden sich von links nach rechts und von oben nach unten zuerst:

Es fällt auf, dass alle Figuren entweder der Marine, den Piraten oder den Revolutionären angehören. Eine entsprechende Konfrontation zwischen den Gruppierungen macht also durchaus Sinn.

Spiegelt man die Aufstellung direkt in der Mitte, so ergeben sich folgende zukünftige Kämpfe:

Alle Charaktere kommen auf ihre Kosten und das ergibt Sinn

Ruffy gegen Blackbeard wird nicht der einzige interessante Kampf in One Piece sein. (Bild: © Toei Animation)

Dass Blackbeard Ruffys Endgegner sein könnte, war schon lange eine Theorie unter den Fans. Blackbeards böse Absichten, seine Machenschaften und Intrigen stehen im krassen Gegensatz zu Ruffys gutmütiger Persönlichkeit.

Auch Shanks und Buggy haben etwas gemeinsam. Beide gehörten zu Rogers Crew und waren seine Lehrlinge. Zwischen ihnen bestand schon immer eine starke Rivalität, die in der finalen Saga zu einem Kampf um Stärke und Anerkennung des anderen führen könnte.

Akainu war derjenige, der Ace im Marineford-Bogen getötet hat, und Sabo ist nicht nur der Blutsbruder von Ace (und Ruffy), sondern hat auch dessen Teufelskräfte. Ruffy überließ Sabo damals den Sieg im Kolosseum und somit auch Aces Feuer-Teufelsfrucht, den Sabo dann zum Sieg gegessen hat. Der Kampf der beiden wäre also die Gelegenheit für Sabo, sich an Akainu für den Tod von Ace zu rächen.

Vielleicht hatte Gol D. Roger all das vorher gesehen und geplant? (Bild: © Toei Animation)

Dragon ist der Anführer der Revolutionäre und ein ehemaliger Marine-Admiral, der in der Vergangenheit mit Kuzan zusammengearbeitet haben könnte. Es ist also möglich, dass zwischen den beiden noch eine Rechnung zu begleichen ist. Auch wenn Kuzan nicht mehr bei der Marine ist, könnte er immer noch hinter Dragon her sein.

Über Garling Figarland ist zu dieser Zeit weniger bekannt als seine Anwesenheit und Beteiligung am God Valley-Vorfall. Es liegt also nahe, dass der neue Schwertkämpfer entweder auch etwas mit God Valley zu tun hatte oder mit der Familie Figarland in Verbindung steht. Über diesen Kampf gibt es die wenigsten Hinweise.

Die letzte besondere Aufstellung wäre dann Koby gegen Imu. Koby war von Anfang an ein wichtiger Charakter in One Piece und ein Freund von Ruffy. Im Gegensatz zu Ruffy hat er sich der Marine angeschlossen und gehört nun der Spezialeinheit SWORD an. Genau wie Ruffy hat er ein gutmütiges Herz, das Gegenteil von Imu, der voller Hass und Grausamkeit seine Gräueltaten begeht.

Die beiden sind also sehr gegensätzlich und es gibt zudem die Theorie, dass Koby, wenn er Imu trifft, Ruffy unweigerlich zum One Piece führen wird.

Wie ist eure Meinung zu den vermeintlichen Match-Ups in der finalen Saga von One Piece? Wie sind eure Theorien zum Ausgang der Kämpfe?