One Piece: Kapitel 1122 enthüllt die einzige Schwachstelle der Fünf Weisen - sie hat mit Joy Boys Vermächtnis zu tun

Die Fünf Weisen sind anscheinend unsterblich, aber haben womöglich eine einzige Schwachstelle.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird das kommende One Piece-Kapitel 1122 behandelt. Der Artikel enthält also Spoiler zu den aktuellen Handlungen in der Egghead-Arc.

One Piece hat in den letzten Kapiteln viele Informationen über Joy Boy und seine Vergangenheit verraten.

In den letzten Kapiteln hatte es Ruffy selbst in seiner Gear 5-Form schwer, den Fünf Weisen auch nur ein Haar zu krümmen und bezeichnete sie selbst als “Monster”, die sich immer wieder regenerieren können. Doch nun scheint es endlich Hoffnung zu geben.

Ruffy und Bonney haben es in Kapitel 1121 endlich geschafft, Saturn richtig Schaden zuzufügen. Und das nächste Kapitel scheint bereits die Antwort darauf zu haben, warum es diesmal geklappt hat – es hat ausgerechnet mit Joy Boy und dem alten Roboter Emeth zu tun!

Joy Boys versiegeltes Königshaki in Emeth könnte die Antwort liefern

Saturn scheint zwar noch lange nicht besiegt zu sein, aber auch er hat den Angriff von Ruffy und Bonney nicht gut überstanden. Die Fünf Weisen schienen schon immer ein Hühnchen mit dem alten Roboter rupfen zu wollen und wussten mehr über Joy Boys Existenz als viele andere Charaktere.

In Kapitel 1122 wird enthüllt, dass Joy Boy seinen mächtigsten Königshaki-Angriff in Emeth versiegelt hat. Der alte Roboter sollte ihn nur dann einsetzen, wenn er selbst oder seine Lieben und Verwandten in Gefahr wären. Es war eine Art Beweis dafür, dass ihm sein riesiger Freund immer zu Hilfe eilen würde –auch wenn Joy Boy in der Zukunft schon lange nicht mehr leben würde.

Als letzten Ausweg – und um Ruffy, der dem legendären Piraten zum Verwechseln ähnlich sieht, zu retten – beschließt Emeth, das versiegelte Königshaki von Joy Boy in sich zu entfesseln und damit die Fünf Weisen fort zu schicken.

Die Reaktionen der Fünf Weisen darauf zeigen, wie viel Angst sie vor Joy Boy und seiner Kraft gehabt haben müssen, insbesondere vor seinem Haki.

Allgemein eine starke Menge an Haki oder speziell nur Königshaki könnte die Antagonisten in die Knie zwingen

One Piece hat bereits in zwei Situationen gezeigt, wie die Fünf Weisen ernsthaft verletzt oder in die Knie gezwungen werden können. Die erste ist der mächtige Kombinationsangriff von Bonney und Ruffy gegen Saturn, die zweite ist Emeths Befreiung von Joy Boys versiegelten Haki, bei dem selbst die Vizeadmiräle der Navy nicht standhalten konnten und die anderen in Ohnmacht fielen.

Nach allem, was wir bislang gesehen haben, lässt sich nicht leugnen, dass ein starkes Königshaki oder vielleicht sogar jede Art von konzentriertem Haki die einzige Schwachstelle der Fünf Weisen ist. Das bedeutet wiederum , dass Ruffy und Co. in Zukunft ihr Haki bis zum nächsten Aufeinandertreffen noch weiter verbessern müssen, um ihren Gegnern einen empfindlichen Treffer zu verpassen.

Wie ist eure Meinung zu dieser Theorie und glaubt ihr, dass Ruffy bereits so stark sein könnte wie Joy Boy damals?