One Piece: Hat Haki seinen Ursprung in ägyptischer Mythologie? Kapitel 1.122 soll den finalen Beweis liefern

Das jüngste One-Piece-Chapter verrät womöglich, was das "reale Vorbild" von Haki ist.

Das kommende Kapitel des One-Piece-Mangas hat es in sich, wenn es nach den aktuellen Leaks geht.

Neben einer Menge Material für Theorien rund um die finale Saga der Strohhutbande verraten uns einige Ausschnitte mehr über die Welt von One Piece insgesamt – und woher Schöpfer Eiichiro Oda überhaupt die Inspiration für das Haki-System genommen hat.

Spoilerwarnung: In den folgenden Absätzen behandeln wir die aktuellen Leaks rund um das One-Piece-Kapitel 1122, das offiziell am 4. August um 17 Uhr deutscher Zeit im Shonen-Jump-Magazin veröffentlicht wird.

Emeths riesige Haki-Attacke als Knotenlöser

Zumindest will der X/Twitter-Nutzer "BlacktyonteXavi" mit dem jüngsten Kapitel bestätigt wissen, dass Oda sich bei ägyptischer Mythologie bedient hat, um das Haki-System zu entwickeln.

Genauer gesagt soll "Heka" als Vorlage gedient haben, der im antiken Ägypten als Gottheit verehrt wurde. Zumindest die Namen Heka und Haki klingen schon einmal ähnlich genug, um eine Verbindung herzustellen.

Heka wurde nämlich als Personifikation der Magie verehrt; entsprechend wurde Heka auch als Synonym für Magie verwendet.

Dem damaligen ägyptischen Glauben zufolge konnte jeder Mensch über Heka in unterschiedlichem Ausmaß verfügen - ganz ähnlich, wie in der One-Piece-Welt unterschiedliche "Stärken" an Haki vorliegen.

Die Theorie geht noch tiefer: Um Heka mit Hieroglyphen zu symbolisieren, wurde unter anderem das "verdrehte Seil" genutzt. In anderen Worten: Ein Knoten.

Ebendieser Knoten soll das entscheidende Indiz für den Wahrheitsgehalt der Theorie sein: Denn in One-Piece-Kapitel 1.122 löst der riesige Roboter Emeth einen solchen Knoten in seinem Inneren, um eine gigantische Haki-Attacke freizusetzen.

Zeitgleich sollen sowohl Knoten als auch das Seil symbolisch für eine der übergreifende Botschaften in One Piece stehen:

"Wenn du an ein Seil denkst, musst du an die Zeiten denken, in denen die Menschen zusammenarbeiten und an einem Seil ziehen mussten, um etwas zu vergrößern."

Was denkt ihr: Ist das alte Ägypten wirklich die Vorlage für das Haki-System in One Piece?