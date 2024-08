One Piece-Leak zu Kapitel 1122 verrät, wie stark Joy Boy wirklich war

Wenn Ruffy bereits in Gear 5 so stark ist, dann war Joy Boy noch ein krasses Stück stärker als der Strohhut. (Bild: © Toei Animation)

Es gibt neue Leaks zum kommenden Kapitel des One Piece-Mangas und die haben es in sich. Hier wird endlich noch mehr über Joy Boy verraten und wir bekommen eine eindrucksvolle Präsentation seiner Macht serviert. Im selben Atemzug wird auch nochmal ganz klar verdeutlicht, wie der legendäre Pirat aus geraumer Vorzeit eigentlich mit dem antiken Roboter Emeth in Verbindung steht, der die Kraft von Joy Boy letztlich entfesselt.

ACHTUNG, es folgen jede Menge mögliche SPOILER zum One Piece-Manga-Kapitel 1122!

So geht es mit Joy Boy in Kapitel 1122 weiter

Worum geht's hier? Um das nächste One Piece-Kapitel. Wir haben es hier mit Kapitel 1122 zu tun und die ersten Leaks sind bereits da. Das heißt, dass wir auch schon ganz gut wissen, was da auf uns zukommt. Und weil sich One Piece gerade sowieso auf das große Finale zubewegt, lässt es auch dieses Manga-Kapitel wieder ordentlich krachen.

1:30 One Piece: Das 26. Opening zu Egghead Island im Video

Autoplay

Das passiert mit Joy Boy und Emeth: Der antike Roboter Emeth erkennt, dass es sich bei Monkey D. Ruffy nicht um Joy Boy handeln kann, den er vor vielen Hundert Jahren selbst live erlebt hat. Er entschuldigt sich bei seinem früheren Wegbegleiter, dass er ihn nicht zum König machen konnte und erklärt, Monkey D. Ruffy sehe ihm zum Verwechseln ähnlich.

Emeths Haki-Attacke: Dann zieht der Roboter an einer Art Seil, das einen Knoten in seinem Inneren löst. Damit löst er eine gigantische Explosion aus, die schwarze Blitze über den Himmel zucken lässt und ganz Egghead-Island umfasst. Das Meer und die Erde beben und alle fünf Gorosei werden schlagartig zurück in ihre menschliche Form verwandelt. Bis auf Saturn verschwinden die fünf Weisen dann auch allesamt in Richtung Mary Geoise. Dort zeigt sich selbst Imu von der Attacke beeindruckt und bringt sie mit Joy Boy in Verbindung.

Joy Boy-Flashback erklärt alles: Vor mehreren Jahrhunderten hat der legendäre wie starke Joy Boy sein mächtigstes Haki komprimiert und im Körper des riesigen Roboters verstaut. Er erklärt ihm, dass er eines Tages nicht mehr zu seiner Hilfe eilen könne und das Leben von Menschen, die er beschützen wolle, in Gefahr sei. Dann wisse er, die Zeit sei reif, den Knoten zu lösen und die Energie zu entfesseln.

Joy Boys Power übersteigt die von Ruffys Gear 5: Während Monkey D. Ruffy nicht in der Lage war, die Gorosei zu verletzen (beziehungsweise nur gemeinsam mit Bonney, und auch dann nur ansatzweise), reicht das über Jahrhunderte versteckte Haki von Joy Boy dafür immer noch locker aus. Beziehungsweise wurden sie dadurch in ihre normale Form und nach Mary Geoise zurück gezwungen. Es dürfte spannend bleiben, ob Ruffy diese Macht von Joy Boy noch irgendwie anderweitig erreicht oder anzapfen kann, um der Weltregierung letztlich die Stirn zu bieten.

Was glaubt ihr, wie es weiter geht? Tritt Monkey D. Ruffy am Ende des Egghead-Arcs womöglich gegen Saturn an?