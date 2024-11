One Piece-Manga deutet an, wie stark Shanks wirklich ist und wie er zu einem der sieben Samurai wurde

Sogar nach 6 Jahren hat die Anhängerschaft von Loki noch Angst vor dem Rothaar-Piraten Shanks. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Nachdem der One Piece-Anime Anfang November in die überarbeitete Fish-Man Island-Saga gestartet ist, kehrt nun auch der Manga nach einer zweiwöchigen Pause zurück. In den vorherigen Kapiteln wurden bereits einige neue Charaktere vorgestellt – unter anderem auch “der verfluchte Prinz Loki”, einer der womöglich stärksten Kämpfer in der Geschichte.

Der verfluchte Prinz scheint eine ganz besondere Verbindung zum berühmten Piraten “Rothaar Shanks” zu haben und könnte der Grund dafür sein, dass Shanks überhaupt zu einem der sieben Samurai der Meere aufstieg.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Elban-Arc und den Figuren, die in dieser Arc womöglich eine riesige Rolle spielen werden. Solltet ihr bisher nicht die Elban-Arc angefangen oder die Egghead-Arc abgeschlossen haben, so wird euch einiges vorweggenommen.

Shanks' starkes Haki sorgt sogar jetzt noch für Angst bei Lokis Leuten

In Kapitel 1131 wird der in Ketten gelegte Riesen-Krieger, den Ruffy zuletzt im vorherigen Kapitel getroffen hatte, noch einmal offiziell als “der verfluchte Prinz Loki” vorgestellt. Dabei kommt es zwischen den beiden starken Kämpfern zu einer angespannten Situation, in der Loki versucht, Ruffy mit wilden Bestien und seinen Untertanen einzuschüchtern.

Das klappt jedoch beim Strohhut nicht, Ruffy legt zudem alle Bestien um ihn herum lahm. Einer der Anhänger von Loki zieht sofort einen Vergleich von Ruffy zu Shanks:

“Hoffentlich wird er uns nicht in Ohnmacht fallen lassen, wie damals, als “Rothaar Shanks” der sieben Samurai der Meere hier war…”

Shanks war also in der Vergangenheit schon einmal auf Elban. Es wird impliziert, dass Shanks eine Auseinandersetzung mit Loki und seinen Leuten hatte. Sein Königshaki war womöglich so stark, dass es Lokis Mitstreiter*innen in Ohnmacht fallen ließ und diese nun von Angst überwältigt werden, wenn sie erneut daran denken.

0:30 One Piece Episoden-Vorschau zeigt den epischen Kampf zwischen Shanks und Eustass Kid in Folge 1112

Autoplay

Shanks war womöglich der Grund für die Gefangenschaft von Loki vor genau 6 Jahren

Im Verlauf des Kapitels klärt Loki den Strohhut-Piraten darüber auf, wie lange er schon an dem Schatzbaum Adam gefesselt ist. Es sind exakt sechs Jahre vergangen, seit er den Kampf auf Elban verlor und festgenommen wurde.

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @writingpanini sowie anderen Fans ist eine Besonderheit bei dieser Aussage aufgefallen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Genau sechs Jahre zuvor stieg Shanks zu einem der sieben Samurai der Meere auf. Das stimmt mit der Zeitspanne überein, in der Loki an den Baum gefesselt ist. Die Community stellt entsprechend die Theorie auf, dass Shanks etwas mit der Gefangenschaft von Loki zu tun hatte, da er und seine Anhänger*innen den starken Piraten allem Anschein nach bereits in der Vergangenheit getroffen haben.

Im vorherigen Kapitel erzählen die Riesen-Krieger, wie es ganz Elban gebraucht hat, um den durch und durch bösen Loki zu besiegen und wegzusperren. Shanks hätte also vor 6 Jahren beim Kampf gegen Loki zum Sieg beitragen können und somit mit seiner unglaublichen Stärke einen enormen Eindruck hinterlassen haben.

Schließlich gilt der verfluchte Prinz als einer der bösartigsten und gefährlichsten Kämpfer auf Elban. Die Weltregierung hat sogar ein hohes Kopfgeld von 2,6 Milliarden Berries auf Loki ausgesetzt.

Das erklärt zudem, wie freundlich die Riesen auf Elban den Rothaar-Piraten gesinnt sind. Mit einem Sieg über einen derart gefährlichen Gegner hätte sich Shanks damals den Titel als einen der sieben Samurai der Meere reichlich verdient.

Was sind eure Theorien zum Kampf vor sechs Jahren und glaubt ihr, dass Ruffy und Shanks sich bald wiedersehen werden?