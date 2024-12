Rätselhafter Charakter in One Piece: Der Manga steht kurz davor, endlich ein 13 Jahre altes Mysterium zu lüften

Erinnert ihr euch an diesen Piraten? Wir könnten den goldenen Löwen Shiki womöglich bald auf Elban sehen.

In den sogenannten Cover-Storys erzählt Mangaka Eiichiro Oda, was gerade in der Welt von One Piece abseits von den Abenteuern der Strohhutpiraten passiert. Manchmal strecken sich die Geschichten auf den Titelbildern über mehrere Kapitel hinweg, manchmal zeigen sie einen einzelnen Einblick. So auch in Kapitel 631, das eine mysteriöse Figur zeigt, die wir in Elban womöglich endlich zu Gesicht bekommen.

Achtung, kleine Spoilergefahr! Wir schreiben über die Silhouette eines Charakters, die in Kapitel 1132 zu sehen ist.

Mysteriöser Charakter in der Cover-Story von Kapitel 631 könnte endlich auftauchen

Das Kapitel 631 ist am 11. Juli 2011 erschienen und spielt im Fischmenscheninsel-Arc. Uns interessiert hier aber nicht die Handlung um Vander Decken IX. oder Hody Jones, sondern die Cover-Story, die sich immer zu Beginn eines Kapitels entdecken lässt.

Konkret zeigt diese in Kapitel 631 einen Charakter, bei dem die Community seit Jahren über seine Identität rätselt:

Was ist auf dem Bild zu sehen? Die Cover-Story zeigt den Arzt und Leuchtturmwächter Krokus, der mit einem anderen Charakter trinkt, der lediglich von hinten zu sehen ist. Im Hintergrund sind sowohl der Leuchtturm als auch der Wal La Boum zu sehen. Die Szene findet auf dem Kap der Zwillinge statt.

Nun, beinahe doppelt so viele Kapitel später, könnte Oda womöglich erstmals das Mysterium um die verdeckte Figur lüften. Am Ende von Kapitel 1132 wird ein Charakter gezeigt, der sich mithilfe eines Bärenfells verhüllt:

Weil dieser eindeutig im Zentrum des Panels steht, ist die Silhouette rechts unter ihm leicht zu übersehen (leider nicht im obigen Bild sichtbar). Die zeigt aber eindeutig einen Charakter, der denselben spitzen Grashut sowie dieselben wilden, langen Haare wie der oder die Unbekannte in Kapitel 631 trägt.

Zusätzlich dazu wurde bereits in Kapitel 1124 eine Silhouette gezeigt, die auf die Ankunft der Strohhutpiraten in Elban wartet. Auch hier lässt sich die Rundung in der Kopfregion als spitzer Grashut interpretieren, sodass es sich um dieselbe Person handeln könnte.

Dieser Charakter könnte hinter der Cover-Story stecken

Die Community von One Piece wäre nicht sie selbst, wenn nicht schon etliche Mitglieder daraus Theorien aufgestellt hätten, mit wem Krokus damals in Kapitel 631 angestoßen hat. Durch die kolorierte Version ist besonders der ehemalige Rocks-Pirat Shiki ein heißer Kandidat, der unter anderem für seine beachtliche Fluchtaktion aus Impel Down bekannt ist:

Andere Theorien besagen, dass es sich bei der mysteriösen Figur um Scopper Gaban, einen ehemaligen Roger-Piraten, handelt. In der finalen Saga des Mangas sei es an der Zeit, nach Silvers Rayleigh einen weiteren Piraten von Gol D. Rogers ehemaliger Crew zu treffen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was denkt ihr, wer hinter der Silhouette von Kapitel 1132 steckt – und denkt ihr, dass die Figur wirklich diejenige aus der Cover-Story von Kapitel 631 sein könnte?