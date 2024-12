Im neuen One Piece-Kapitel 1133 trifft ein Mitglied der Strohhutbande einen Charakter nach 22 Jahren wieder und alle brechen in Tränen aus

Es ist Zeit zum Weinen in One Piece. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Obwohl sich die Haupthandlung im One Piece-Anime derzeit eine kleine Auszeit bis April 2025 nimmt, geht es im Manga im regulären wöchentlichen Rhythmus, abseits der kurzen Pausen und Feiertage, weiter. Derzeit befindet sich der Manga in der Elban-Arc und es wurden komplett neue Charaktere in der Geschichte vorgestellt.



Aber auch bekannte alte Figuren, die vorher nicht besonders relevant waren, rücken nun ins Rampenlicht.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler und Leaks zu den Geschehnissen des One Piece-Kapitels 1133. Solltet ihr also auf den offiziellen Release des Kapitels am Sonntag warten wollen oder bisher noch nicht den Manga so weit gelesen haben, wird euch ein wichtiger und bedeutender Moment in der Geschichte vorweggenommen.

In den Leaks zum kommenden Kapitel 1133 soll es laut ein paar Insidern hauptsächlich um die Strohhut-Piratin Nico Robin und ihr emotionales Wiedersehen mit einem alten Freund gehen, den sie seit 22 Jahren nicht mehr gesehen hat und lange Zeit für tot hielt – Saul!

Ein emotionales Wiedersehen nach 22 Jahren

Nachdem ihre Heimat Ohara durch den Buster Call der Marine vor 22 Jahren in One Piece zerstört worden war, hatte Nico Robin ein hartes Leben. Durch die Hilfe des Riesen Sauro, den sie auf Ohara kennengelernt hatte, überlebte sie den Vorfall und flüchtete.

Sauro blieb damals zurück und wurde allem Anschein nach vereist und getötet. Erst 22 Jahre später, in Kapitel 1066, wurde bekannt gegeben, dass Sauro noch lebt und sich in Elban versteckt hielt.

One Piece-Fan und Leaker @pewpiece veröffentlichte am 5. Dezember 2024 neue und detaillierte Leaks zum kommenden Kapitel 1133, worin deutlich wird, dass sich dieses Kapitel hauptsächlich um Robin drehen wird. Die Strohhüte sind zusammen auf Elban angekommen und Robins Wiedersehen mit Sauro steht auf Platz 1 ihrer Prioritätenliste.

In Kapitel 1133 wird geschildert, wie Sauro sich auf das Wiedersehen mit Robin vorbereitet. Genau wie damals bei ihrem ersten Treffen stellt sich Sauro bewusstlos, um sie zu erschrecken, aber die Strohhut-Piratin durchschaut ihn sofort und es kommt zu einem emotionalen Wiedersehen der beiden.

Die abschließenden Worte von Robin lassen bei nahezu allen anwesenden Charakteren die Tränen fließen:

“Sauro.. Bitte lobe mich dafür, dass ich so lange überlebt habe!”

Sauro hat den Ohara-Vorfall nur ganz knapp überlebt

In Kapitel 1133 wird auch beschrieben, wie Sauro nach Robins Flucht den Angriff von Buster Call auf Ohara überlebte. Damals wurde er von Aokiji in Eis gehüllt und für tot gehalten.

In einer Rückblende erfahren wir die Wahrheit: Durch die wütenden Flammen der Zerstörung auf Ohara schmolz das Eis auf Sauros Körper und er konnte fliehen. Durch die zerstörerischen Flammen wurde sein Körper an einigen Stellen verbrannt, trotzdem überlebte er.

So konnte er von der Insel fliehen und sich in Elban niederlassen, wo er heute als Geschichtsprofessor arbeitet und Robin nach 22 Jahren wiedersehen konnte.

Wie ist eure Meinung zu Sauros Überleben und wie gefällt euch die Elban-Arc bisher?