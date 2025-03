One Piece: Kapitel 1142-Leak teast womöglich bevorstehenden Kampf zwischen Nika und seiner bösen Version an

Nach den Ereignissen auf Egghead könnten bald wieder zwei Nikas gleichzeitig auf der Bildfläche erscheinen. (Bild: © Eiichiro Oda, Sheisha / Toei Animation)

Während der Anime von One Piece sich bis zum 06. April 2025 immer noch in seiner wohlverdienten Pause befindet, überschlagen sich die Ereignisse im Manga nahezu. Auf Elban, der Insel der Riesen, ist gerade so einiges los und bis sich Ruffy und die restlichen Strohhüte in Aktion begeben, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern.

Achtung, Spoilergefahr! Wir gehen auf Details aus dem Manga-Kapitel 1142 ein und ordnen sie gemäß der Handlung ein. Weil das Kapitel erst am 09. März 2025 offiziell erscheint, bewegen wir uns in Spoiler-Territorium.

One Piece-Kapitel bringt neue Herausforderungen für die Strohhüte

Bereits einige Tage vor dem offiziellen Release des Kapitels sind die gesamten Scans davon im Internet auf Reddit geleaked und stehen für ein breites Publikum auf Englisch zur Verfügung.

Nach einer vergleichsweise ruhigen Ankunft auf Elban überschlagen sich mittlerweile die Ereignisse auf der Insel der Riesen. Ruffy und Zorro haben Loki größtenteils aus seinen Seestein-Ketten befreit und die Mitglieder des göttlichen Ritterordens machen sich einen Spaß daraus, die Kinder der Riesen zu entführen.

Lokis Zorn: In Kapitel 1142 werden die beiden Handlungsstränge fortgeführt, wobei Loki ganz und gar nicht glücklich darüber ist, dass Ruffy und Zorro nicht alle seine Fesseln gelöst haben. Mithilfe seines mächtigen Hammers “Ragnir“ schlägt er deswegen auf den Adam-Baum ein, der von Blitzen getroffen wird und dem Anschein nach Feuer fängt.

Wir erinnern: Franky hat gerade erst erfahren, dass die große Schwachstelle des Adam-Baumes Feuer ist, weil er nicht aufhören kann zu brennen. Wie die Riesen wohl mit diesem potenziellen Problem umgehen werden?

Schon wieder zwei “Nikas“?

Kapitel 1142 widmet sich vor allem den Riesenkindern, die gerade vom göttlichen Ritterorden entführt werden. Ein Rückblick zeigt diese früher am selben Tag beim Zeichnen ihrer größten Ängste – zufälligerweise ist darunter genau die Schlange, die Sauro und Kiba zuvor besiegt haben.

Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass ein Mitglied des göttlichen Ritterordens – der Verdacht liegt auf Sommers – im Rahmen der Entführung dahinterstecken könnte.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Neben der Riesenschlange erwachen weitere Ängste der Kinder zum Leben. Darunter sind der Wolf Fenrir, eine kindliche Zeichnung von Loki und natürlich der Sonnengott Nika, der auf Elban sowohl für Hoffnung als auch für Angst steht.

Diese neuen “Gegner“ werden in der finalen Doppelseite von Kapitel 1142 gezeigt. Und daher kommt auch unsere Vermutung: Je nachdem, wie mächtig diese Zeichnungen sind, könnte es den realen Nika benötigen, um die schattenhafte Albtraum-Version zu besiegen.

Das wäre nach dem Egghead Arc ein weiteres Mal, in dem zwei “Nikas“ gleichzeitig existieren – dieses Mal jedoch in keinem verbündeten Verhältnis. Ob Ruffy dafür jedoch während seiner Konfrontation mit Loki Zeit findet, wird sich noch zeigen.

