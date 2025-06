One Piece: Leaks zu Kapitel 1.152 sagen uns endlich, wer König Harald wirklich den Todesstoß gegeben hat - doch da steckt mit Sicherheit noch mehr dahinter

Eiichiro Oda beginnt endlich die Rückblende zu den fatalen Ereignissen auf Elban, die in König Haralds Tod mündeten. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der Elban-Arc im One Piece-Manga ist in vollem Gange – das kommende Kapitel 1.152 lässt uns endlich mehr an der Vergangenheit der Insel der Riesen teilhaben. Dabei kommt es zu einer Enthüllung über den getöteten König Harald, dessen Ableben von Fans schon seit Längerem infrage gestellt wird.

Spoilerwarnung: Der folgende Artikel geht auf Inhalte aus dem nicht veröffentlichten One Piece-Kapitel 1.152 ein. Der offizielle Release findet am 22. Juni 2025 um 17 Uhr deutscher Zeit statt - wie gewohnt auf der Mangaplus-Verlagswebseite.

Die Wahrheit über König Haralds Tod kommt ans Licht

In den vom bekannten Leaker PewPiece verbreiteten Vorabinformationen bringt das One Piece-Kapitel 1.152 eine Rückblende, die auf die 14 Jahre zurückliegenden Elban-Ereignisse eingeht. Mittendrin: König Harald und sein Sohn Loki.

Letztgenannter befindet sich in der aktuellen Handlung noch in Gefangenschaft, weil ihm der Mord an seinem Vater vorgeworfen wird – doch scheinbar ist einiges anders abgelaufen.

Die Rückblende aus der Perspektive von Loki zeigt, wie der Riese zusammen mit Jarul zum Schloss auf Elban geht. So wollte Loki hier seinen Vater für seine Allianz mit der Weltregierung zur Rede stellen, die er für den Tod von Rocks D. Xebec verantwortlich macht.

Als Loki und Jarul das Schloss allerdings betreten, fanden Sie König Harald bereits von seinen eigenen Soldaten aufgespießt vor.

Damit wird auch Lokis gesamte Schuld an den Ereignissen infrage gestellt, die ihm die Bewohner von Elban anhängen. Während die Riesen glauben, dass Loki seinen Vater aus Gier nach einer "legendären Teufelsfrucht" ermordete, deutet die Rückblende eine weitaus komplexere Verschwörung an.

Shanks’ geheimnisvolle Verbindung zu den Ereignissen

Ein ebenfalls nicht zu verachtender Punkt dieser Rückblende betrifft Shanks’ Anwesenheit auf Elban zum Zeitpunkt von Haralds Tod.

Scopper Gaban enthüllt nämlich, dass er und Shanks gemeinsam zu Haralds Schloss gingen und dabei ein ungewöhnliches Haki spürten. Zumindest ist damit möglich, dass beide Zeugen des Königsmords oder sogar indirekt darin verwickelt waren.

Apropos Shanks: Die Darstellung des Rothaarpiraten in Kapitel 1.152 hat ebenfalls für Diskussionen gesorgt. Ausschlaggebend hierfür ist ein Tattoo auf seinem linken Arm, das einen vorherigen Widerspruch in der Handlung auflöst.

Interessant ist auch, dass König Harald in der Rückblende nur als schwarze Silhouette dargestellt wird; wir also sein konkretes Aussehen zum Zeitpunkt seines Todes noch immer nicht kennen. Zumindest sehen wir die charakteristischen großen Hörner als Nachfahre der antiken Riesen.

Als solcher hat Harald in der One Piece-Welt vor über hundert Jahren Angst und Schrecken verbreitet – an dieser Stelle dürfte das nächste Kapitel wiederum ansetzen.

Was ist in euren Augen wirklich vor 14 Jahren auf Elban geschehen?