'Das muss der Mann mit der Brandnarbe sein': Nach den Leaks zu One Piece-Kapitel 1.185 sind sich Fans fast sicher, ein jahrelanges Rätsel gelöst zu haben

Der One Piece-Manga hatte letztens eine Pause eingelegt, jetzt geht's mit Kapitel 1.185 weiter. Die ersten Leaks sind bereits da – und das Finale der neuen Inhalte lässt eine alte Fantheorie wieder neu aufleben.
Spoilerwarnung: Im diesem Artikel gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.185 ein. Offizieller Erscheinungstermin ist am 14. Juni 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus.
Eine Figur im Hintergrund bringt den "Mann mit den Brandnarben" zurück
Das Kapitel setzt den Rückblick um Brook fort. Laut den wie gewohnt von pewpiece auf X verbreiteten Leaks geht es um seine Zeit als Schüler der Schwertkämpferin Candell am Hof von Esperia. Gegen Ende eskaliert die Lage: Das Königreich steht in Flammen, nachdem sich der Esperia-Herrscher Reuven der Weltregierung widersetzt hat.
Am Ende dieses Handlungsstrang liegt Reuven tot am Boden, mutmaßlich von seiner Tochter Shuri erledigt, hinter ihr sitzt eine bislang namenlose Figur: Ein Mann, der in aller Ruhe eine Zigarre raucht und optisch an einen Heiligen Ritter erinnert.
Genau diese Figur ist der Auslöser der neuen Spekulationen rund um den Mann mit der Brandnarbe – zahlreiche Fans wie "jin_kun45" sind zumindest überzeugt davon, dass es sich hierbei um eines der letzten verbliebenen One Piece-Mysterien handeln muss:
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Das zentrale Argument ist der Zeitrahmen, denn die Legende um den Mann mit der Brandnarbe reicht weit zurück und würde sich gut in Brooks Vergangenheit einfügen.
Dazu passt eine ältere Vermutung der Blackbeard-Bande, der zufolge der Gesuchte für die Weltregierung tätig sein soll – was zu einem Heiligen Ritter passen würde.
Warum die Theorie noch wackelt
So verlockend das klingt – die Sache hat einen Haken. In den bisherigen Andeutungen segelt der auch als "Hinokizu" bezeichnete Mann auf einem pechschwarzen Schiff und versenkt andere Schiffe mit Strudeln. Das klingt eher nach einem Piraten als nach einem Diener der Weltregierung.
Direkt aufgelöst wird die Szene allerdings nicht: Nach One Piece-Kapitel 1.185 gibt es wieder (mindestens) eine Woche Pause.
Glaubt ihr, dass der rauchende Heilige Ritter wirklich der von Flammen gezeichnete Mann ist – oder tippt ihr auf einen ganz anderen Kandidaten?
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