One Piece: Leak zu Kapitel 1133 enthüllt einen weiteren Kandidaten für den mysteriösen "von Flammen gezeichneten Mann", über den Fans schon seit 2 Jahren rätseln

Hat One Piece endlich enthüllt, wer sich hinter dem Mann mit der Brandnarbe verbirgt oder ist das nur ein kleiner Teaser von Eiichiro Oda? (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Der One Piece-Manga scheint mit der aktuellen Elban-Arc mächtig aufzudrehen. Obwohl es im Moment keine Kämpfe oder einen klaren Antagonisten gibt, füttert Eiichiro Oda Fans mit ergänzenden Story-Inhalten. Darunter fallen auch die Vorstellung neuer Charaktere, die Ergänzung von Hintergrundgeschichten und die deutlich erhöhte Relevanz von bestehenden Figuren, die zuvor nicht besonders im Vordergrund standen.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die Handlungen und Ereignisse in Kapitel 1133 des Mangas behandelt, das bereits geleakt wurde und sich dementsprechend im Umlauf befindet. Solltet ihr also noch nichts vom mysteriösen Mann mit der Brandnarbe gehört haben, werden euch womöglich einige Informationen vorweggenommen.

Im geleaktem Kapitel 1133 kommt es zu einem emotionalen Wiedersehen zwischen Nico Robin und einem alten Freund aus ihrer Kindheit – Hagwar D. Sauro! Nachdem Fans die Hintergrundgeschichte von Sauros erfahren haben, fragen sie sich, ob er nicht der mysteriöse Mann sein könnte.

Was wir bisher über den Mann mit der Brandnarbe wissen

Seit zwei Jahren rätselt die One Piece-Community über die Identität des Mannes mit den Flammen. Die mysteriöse Figur wurde erstmals in Kapitel 1056 erwähnt und erhielt den Decknamen “Hinokizu”. Über ihn ist nicht viel bekannt, man weiß lediglich, dass er eine Brandnarbe hat.

Blackbeards Piraten behaupten, dass Hinokizu auf einem schwarzen Schiff die Meere unsicher macht und alle, die sich ihm nähern, von einem tödlichen Strudel vernichtet werden.

Auch Blackbeard hat vom mysteriösen Mann gehört. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

In der Welt von One Piece gibt es deutliche Hinweise, dass der Mann im Besitz eines Straßen-Poneglyphen ist, dies wurde aber nie offiziell bestätigt. Eustass Kid behauptete sogar, dass Hinokizu eine der Schlüsselfiguren ist, um das One Piece zu finden, und es ohne ihn unmöglich wäre, den großen Schatz und den Weg nach Laugh Tale zu finden.

Laffitte, der Seefahrer der Kurohige-Piratenbande, stellte außerdem die Theorie auf, dass Hinoki über Teufelskräfte verfüge, die es ihm ermöglichten, diese starken Strudel im Meer zu erzeugen.

Sauro als ein möglicher Kandidat für die Identität hinter dem Mann mit der Brandnarbe

Sauro wurde damals vereist. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

In einer Rückblende in Kapitel 1133 erfahren wir nun, wie Sauro den Buster Call auf Ohara überlebt hat. Nachdem er von Aokiji eingefroren wurde, war sein Schicksal eigentlich besiegelt. Ohara wurde von der Weltregierung vollständig zerstört und ein Feuer-Inferno wütete auf der Insel.

Diese zerstörerischen Flammen brachten das Eis von Sauro zum Schmelzen, sodass er fliehen konnte und den Buster Call überlebte – gezeichnet von zahlreichen Narben auf seinem Körper.

Aufgrund Sauros Überlebensgeschichte und seiner Brandnarben passt der Riese in das Profil des mysteriösen Hinokizu. Ähnlich wie Robin interessiert er sich für die Geschichte der Welt und damit auch für die Straßen-Poneglyphen. Nicht zu vergessen, dass Sauro ebenfalls das D im Namen trägt und somit ein Teil der wichtigsten Familie in One Piece ist.

Leider ist über Sauro ansonsten nicht viel bekannt und neben dem Riesen gibt es noch weitere Kandidaten, die laut der Community ebenfalls der mysteriöse Mann mit der Brandnarbe sein könnten. Dazu gehören Monkey D. Dragon, Scopper Gaban oder Loki – aufgrund ihres großen Einflusses in der Geschichte von One Piece. Schließlich ist über diese drei nicht viel bekannt und Hinokizu soll mindestens so mächtig und einflussreich sein wie die vier Kaiser.

Was sind eure Theorien zum Mann mit der Brandnarbe und welche Rolle wird er, nach eurer Meinung, im Finale von One Piece spielen?