One Piece: Leaks zu Kapitel 1140 könnten womöglich eine neue Teufelskraft enthüllt haben und die erinnert stark an die Fünf Weisen

Eiichiro Oda begeistert mit den Ereignissen und Wendungen in der Elban-Arc im One Piece-Manga viele Fans der Serie. Nicht nur wurden eine Handvoll neuer Figuren vorgestellt, auch der mächtige göttliche Ritterorden zeigt sich zum ersten Mal seit dem God Valley-Vorfall.

In den vorherigen Kapiteln wurden bereits der Kommandant des Ordens und ein weiteres Mitglied vorgestellt. Kapitel 1140 bringt jedoch noch zwei weitere Ritter*innen ins Spiel und einer von ihnen scheint ähnlich mystische Teufelskräfte wie die gefürchteten Fünf Weisen zu haben.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die Ereignisse der Elban-Arc behandelt. Es wird näher auf die Geschehnisse im geleakten Kapitel 1140 eingegangen und die göttlichen Ritter beleuchtet. Solltet ihr noch nicht die Identitäten der göttlichen Ritter kennen oder noch nicht im Manga so weit gelesen haben, werden euch die bedeutenden Informationen hier vorweggenommen.

Ein göttlicher Ritter in der Form des mystischen Tierwesens "Kirin"

Laut den Leaks der One Piece-Fans Redon, Pirateking und Mugiwara_23 auf Plattformen wie Reddit und X wurden zwei weitere Mitglieder des göttlichen Ritterordens neben Shamrock und Gunko vorgestellt: Sommers Shepherd und Gillingham Limotive – wobei bei letzterem nicht ganz deutlich ist, wie sein Nachname wirklich geschrieben und ausgesprochen wird.

Während Sommers in Unterwäsche auf der Elban-Insel auftaucht und sich erst später mit seiner Ritter-Uniform bekleidet, erscheint Gillingham bereits in Uniform. Das Besondere an Gillinghams Aussehen im Kapitel ist jedoch, dass er sich in einer Tierform befindet, die stark an die Verwandlungen der Fünf Weisen erinnert.

In seinem Fall handelt es sich laut den Leakern um eine deutliche Anlehnung an das mystische Fabelwesen "Kirin" aus der ostasiatischen Kultur. Kirin gilt in der japanischen Mythologie als eine Art Gott und wird oft in der Gestalt eines Einhorns mit leuchtender Mähne dargestellt.

In den bereits geleakten Manga-Seiten aus Kapitel 1140 hat Gillingham einen langen Hals, das Gesicht eines ostasiatischen Drachens oder Pferdes sowie eine prachtvolle Mähne – wie Kirin. Der Rest seines Körpers ist menschlich und sein Kopf steckt in einem Helm in Blasenform.



Hier könnt ihr die Darstellung des Fabelwesens Kirin, auch bekannt als Qilin, sehen:

Die scheinbar gleiche Teufelskraft wie die Fünf Weisen

Gillinghams Name soll ebenfalls ein Hinweis auf seine Verbindung zum bekannten Fabelwesen sein, da Gillingham im originalen japanischen Text auch "Kiringamu" geschrieben und ausgesprochen werden kann.

Es gibt also mehrere Indizien, dass der göttliche Ritter die gleichen mystischen Kräfte wie die Fünf Weisen haben könnte. Schließlich können sich die Weisen ebenfalls mit Teufelskräften in mächtige große Tierwesen verwandeln, wie es in der Egghead-Arc bereits gezeigt wurde.

Saturn wird beispielsweise zu einer gehörnten Spinne, Ju Peter zu Sandwurm, Mars verwandelt sich in ein Phönix, Nusjuro in ein Pferd und Warcury in ein Wildschwein. Die Verwandlung von Gillingham in ein mystisches Pferd oder einen Drachen würde also ziemlich gut in diese Riege passen.

Ein weiterer Hinweis: Gillingham weist in seiner erwachten Form sogar die gleichen Wolkenmuster beziehungsweise Flammenmuster wie die Fünf Weisen auf, wenn diese sich verwandeln.

Aber was haltet ihr von dieser Enthüllung? Glaubt ihr, dass die Fünf Weisen Kräfte einer Teufelsfrucht bekommen oder sie ganz eigene Teufelskräfte besitzen, ohne eine Frucht gegessen zu haben?