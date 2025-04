Die Tagebücher der Apothekerin Season 2: Wann erscheint Episode 39? Sendezeit, Streamingdienst und wie viele Folgen noch kommen

Die Tagebücher der Apothekerin Season 2 geht in die zweite Runde! (Bild: © Natsu Hyuga, Square Enix 7 OLM, Toho Animation Studio)

“Die Tagebücher der Apothekerin” zählte mit “Frieren – Nach dem Ende der Reise” zu den beliebtesten Newcomer-Animes 2023. Mit dem Start der zweiten Staffel wird die Geschichte rundum Maomao, Jinshi und den Intrigen im kaiserlichen Jade-Palast weitererzählt, in der Maomao ihr Wissen über Heilkräuter und besonders giftige Pflanzen zum Lösen von Mysterien einsetzen muss.

Wann erscheint Episode 39 von “Die Tagebücher der Apothekerin” Season 2?

Sendezeit: 18. April 2025 um 18:15 Uhr deutscher Zeit

18. April 2025 um 18:15 Uhr deutscher Zeit Streamingdienste: Crunchyroll

Crunchyroll Synchro: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

1:49 Neuer Trailer zu Tagebücher der Apothekerin Staffel 2 zeigt neue Charaktere und Fälle für Maomao

Die zweite Staffel des Animes wurde in zwei Hälften aufgeteilt, die jeweils zwischen 12 und 14 Episoden lang sind. Nach dem Abschluss der 36. Episode geht es nun weiter mit den letzten 12 Folgen. Episode 37 zeichnete mit einem neuen Intro den Beginn der zweiten Hälfte von Season 2.

Season 1 und 2 sind auf Crunchyroll erhältlich, während Netflix nur die erste Staffel hat.

Das ist in Episode 38 passiert

Maomao hat in Folge 37 das große Geheimnis um Jinshi aufgedeckt, aber spielt die Unwissende, um nicht in eine schwierige Lage gebracht zu werden. In der aktuellen Episode untersucht Maomao das Anwesen der Hoheit Rishu, in der es spuken soll und klärt den Fall auf.

Jinshi findet zudem endlich Beweise gegen die Zofen von Rishu und kann sie in ihre Schranken weisen, ohne das Ansehen ihrer Hoheit zu ruinieren.

Das könnte euch in der nächsten Episode von “Die Tagebücher der Apothekerin” erwarten

Nach den Ereignissen im Anwesen erkundigt sich Maomao über die Herkunft der Eunuchen im Inneren Palast, um mehr über Jinshi herauszufinden. Jinshi hingegen plagt sich mit den Pflichten seiner Rolle und sehnt sich danach, Maomao die Wahrheit über seine Identität zu verraten.

Die nächste Episode trägt den Namen “Das Milcheis” und im Mittelpunkt der Ereignisse steht dieses Mal Xiaolan, die im Hof durch ein Missgeschick das Eis für die erstmalige Zofe ruiniert hat. Xiaolan hält in ihrer Hand auch eine Haarnadel, die ihr jemand gegeben hat.

Wie gefällt euch die zweite Hälfte von Die Tagebücher der Apothekerin Season 2 bislang?