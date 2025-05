One Piece-Leaks teasen einen weiteren Haki-Nutzer mit Zukunftsblick und ausgerechnet deswegen verliert er einen Kampf

Ohne diesen Verbündeten könnte es schlecht für die Strohhüte aussehen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Die Welt von One Piece ist voller mächtiger Kämpfer*innen – doch nur eine Handvoll beherrscht die seltene Fähigkeit des Zukunftsblicks, einer extrem fortgeschrittenen Form des Observationshaki. Bislang waren nur Ruffy, Shanks, Katakuri und Kaidou fähig, für Sekunden in die Zukunft zu sehen.

Laut Leaks zu Kapitel 1149 gesellt sich nun ein weiterer Kämpfer zu dieser elitären Gruppe, aber aufgrund genau dieser Fähigkeit wird er in einem Kampf gegen die göttlichen Ritter schwer verletzt und verschwindet von der Bildfläche – zumindest vorerst!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum kommenden One Piece-Kapitel 1149. Solltet ihr den Manga noch nicht so weit gelesen haben, werden euch wichtige Charaktere und deren Identitäten sowohl als auch ihre Fähigkeiten vorweggenommen.

Scopper Gaban gehört zu den Haki-Nutzer*innen, die den Zukunftsblick beherrschen

Laut den Insidern in der One Piece Community, die bereits schriftliche Leaks auf Social Media veröffentlichen, soll auch Scopper Gaban in der Lage sein, die mächtige Haki-Technik "Zukunftsblick" anzuwenden und im Kampf für eine kurze Zeit in die Zukunft sehen zu können.

Das würde bedeuten, dass Gaban eine der seltensten Haki-Fähigkeiten gemeistert hat. Immerhin gibt es neben Gaban nur vier weitere Nutzer*innen, die den Zukunftsblick beherrschen – Monkey D. Ruffy, Shanks, Kaidou und Katakuri.

Gaban verliert nicht wegen Stärke – sondern wegen einer Entscheidung aus Liebe

Während Gaban Sommers scheinbar mühelos besiegt, stellt ihn Gunko vor eine grausame Wahl: Sollte er nicht aufgeben, wird sie seinen Sohn Colon mit ihren Teufelskräften töten. Trotz seiner offensichtlichen Überlegenheit, die er bereits im Kampf gegen Sommers zur Schau gestellt hat, – und zum Schock der Fans – ergibt sich Gaban.

Daraufhin wird er erstochen und von dem Baum, auf dem der Kampf stattfand, geworfen. Für Fans und Insider eine unerwartete Wendung, denn Gaban hätte schließlich mit Gunko genauso kurzen Prozess machen können wie Sommers. Warum hatte der ehemalige Roger-Pirat also freiwillig eine schwere Verletzung hingenommen und aufgegeben?

In den Leaks wird nicht deutlich gemacht, wie er den Zukunftsblick konkret einsetzt. Doch Insider sind sich sicher: Er hat den Zukunftsblick eingesetzt und durch das Haki gesehen, wie sein Sohn stirbt – weshalb er sich wiederum geopfert hat, um ihn zu retten.

Einige Leaker wie WorstGenHQ zitieren sogar andere Insider, die bestätigen, dass Gaban den Tod seines Sohnes "gesehen" und sich deswegen ergeben hat. Andere Insider heben in ihren Beiträgen hervor, dass Gaban nun die fünfte offiziell bestätigte Person im One Piece-Universum ist, die den Zukunftsblick beherrscht.

Auch im Kampf gegen Ruffy und Zorro soll der ehemalige Roger-Pirat bereits in einem Moment Anzeichen des Zukunftsblicks gezeigt haben, auf den die Fans erst jetzt wirklich aufmerksam geworden sind.

Ob Gaban überlebt hat, bleibt offen. Doch vieles deutet darauf hin, dass er in der Elban-Arc noch eine bedeutende Rolle spielen wird. Seine immense Stärke, seine Verbindung zu Roger und Elban machen ihn zu einer Schlüsselfigur – vielleicht sogar zu einem künftigen Mentor für Ruffy im Kampf gegen den göttlichen Ritterorden.

Wie ist eure Meinung zum "Zukunftsblick" und Gabans Rolle in der Elban-Arc? Wie gefällt euch die Elban-Arc bisher generell und was wünscht ihr euch in Zukunft von Eiichiro Oda in der Geschichte von One Piece?