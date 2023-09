One Piece - Haki erklärt: Das steckt hinter der mysteriösen Fähigkeit von Shanks, Ruffy und Co.

Ruffy kann ebenfalls Haki einsetzen.

Durch die Teufelsfrüchte bekommen Wesen in der Welt von One Piece auf einen Schlag spezielle Kräfte. Doch es gibt auch noch andere Fähigkeiten, die sich durch hartes Training erlernen lassen. Dazu zählt vor allem das Haki, das in mehreren Formen vorkommt.

Doch was ist das Haki überhaupt und welche Arten gibt es? Wir fassen euch alle wichtigen Informationen zu der besonderen Technik zusammen.

Achtung, Spoiler: Da wir hier über eine grundlegende Technik aus One Piece sprechen, kommen wir nicht ohne Spoiler zum Anime und Manga aus. Wir verraten, welche Personen das Haki einsetzen können.

One Piece: Alle Arten von Haki im Überblick

Was ist Haki? Mit dem Haki können Anwender*innen ihre spirituelle Energie manifestieren und nach Belieben einsetzen. Theoretisch könnte jede Person lernen, mit Haki umzugehen, doch nur ein Bruchteil der Bevölkerung setzt es auch ein.

Das erste Mal gab es den Einsatz von Haki zu sehen, als Shanks Ruffy als Kind aus dem Wasser rettete. Er vertrieb dabei einen Seekönig mit nur einem Blick.

Eine Person kann nur durch den Einsatz von Haki zu einem der mächtigsten Pirat*innen werden. Prominente Beispiele dafür sind Gol D. Roger und Shanks, die beide keine Teufelsfrucht gegessen haben. Kaido behauptet sogar, dass vor allem das Haki wichtig sei, um die Welt zu erobern.

Shanks setzt das Königshaki zur Verteidigung ein.

Welche Arten gibt es? Es gibt insgesamt drei Arten von Haki, die eine Person einsetzen kann:

Observationshaki (Kenbunshoku Haki)

Rüstungshaki (Busoushoku Haki)

Königshaki (Haoushoku Haki)

Das Observationshaki konzentriert sich auf die Umgebung des Anwendenden. Dadurch können die Präsenz, Stärke und Gefühle von anderen Personen erkannt werden. Mit dem Haki ist es sogar möglich, einige Sekunden in die Zukunft zu sehen. Das erlaubt einige Vorteile im Kampf, wie wir bei der Auseinandersetzung zwischen Ruffy und Katakuri sehen konnten.

Das Rüstungshaki wirkt direkt beim Anwendenden und kann Körperteile verhärten. Dadurch können Angriffe mit einer Art Rüstung abgewehrt werden. Alternativ kann das Haki eingesetzt werden, um seine eigenen Angriffe zu verstärken. Im Anime wird das Haki durch verdunkelte, glänzende Körperstellen dargestellt.

Das Besondere an diesem Haki ist, dass es gegen Logia-Nutzer*innen eingesetzt werden kann. Personen, die eine Teufelsfrucht der Logia-Art gegessen haben, können ihr Körper in ein bestimmtes Element verwandeln (z. B. Enel und Elektrizität). Mit Haki ist es möglich, die Charaktere auch im verwandelten Zustand zu treffen.

Katakuri sieht in die Zukunft.

Das Königshaki ist das seltenste aller Haki und kann nur von wenigen Charakteren gemeistert werden. Anders als die anderen Haki ist es angeboren und kann nicht trainiert werden. Bisher sind in One Piece folgende Personen bekannt, die das Königshaki einsetzen können:

Monkey D. Ruffy

Monkey D. Garp

Lorenor Zorro

Gol D. Roger

Kozuki Oden

Edward Newgate

Puma D. Ace

Eustass Kid

Charlotte Katakuri

Sengoku

Donquixote Doflamingo

Chinjao

Charlotte Linlin

Kaido

Yamato

Shanks

Silvers Rayleigh

Boa Hancock

Allein durch seinen Willen können schwächere Individuen mental überwältigt werden und somit in Ohnmacht fallen. Im Anime sieht das ganze wie eine Druckwelle aus, die von dem Anwender oder der Anwenderin ausgeht. Die Druckwelle kann sich nicht nur auf Personen, sondern auch auf Objekte und die Umgebung ausweiten.

Durch das Königshaki ist es möglich, die Kräfte des Observationshaki aufzuheben. Das Sonder-Volume 4.000.000.000 von One Piece Film Red enthüllt, dass Shanks dadurch in der Lage ist, anderen Nutzer*innen ihre Sicht in die Zukunft zu nehmen.

Es ist möglich, alle drei Arten von Haki zu lernen. Doch meistens benutzen die Kämpfer*innen in One Piece nicht alle Haki-Arten gleichzeitig, da sie nicht in allen gleich stark trainiert sind.