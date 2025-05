"Ich dachte, ich les' nicht richtig": One Piece-Leaks zu Kapitel 1.149 zeigen eine neue Fähigkeit von Imu und die Community ist gespannt wie ein Flitzebogen

Der Leak zum aktuellen One Piece-Kapitel 1.149 hat es in sich. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der Elbaf-Arc im One Piece-Manga läuft auf seine heiße Phase zu. Seit einigen Wochen befinden sich die Strohhüte, alte und neue Freunde sowie frische Gegenspieler auf der Insel der Riesen, die wohl den Schlüssel zu zahlreichen Mysterien beinhaltet.

Die aktuellen Leaks zum kommenden One Piece-Kapitel 1.149 lenken nun den Fokus auf den mutmaßlichen Antagonisten der Serie und geben erstmals einen direkten Einblick in dessen Fähigkeiten.

Spoilerwarnung: Das kommende One Piece-Kapitel 1.149 erscheint offiziell erst am 25. Mai 2025 um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagsseite von Shueisha – der nachfolgende Text behandelt Teile dieser Handlung schon jetzt.

One Piece: Die heilige Ritterin Junko als Marionette von Imu

Kapitel 1.149 in One Piece beginnt exakt da, wo das vorige aufgehört hat: Mit dem Kampf zwischen Scopper Gaban, der "linken Hand des Piratenkönigs", und dem heligen Ritter St. Sommers.

Gaban konnte diesen mühelos gewinnen – und musste sich dennoch geschlagen geben, denn mit Gunko ist eine zweite heilige Ritterin auf Elbaf, die alle Kinder auf der Insel entführt hat. Unter diesen Kindern befindet sich auch Colon, der Sohn von Gaban.

Gunko nutzt dies, um Gabans Aufgabe zu erpressen. Im Anschluss geht es ein wenig um die Verbindung zwischen der heiligen Ritterin und dem Strohhutpiraten Brooke, doch der überraschende Teil kommt laut dem Leak erst im Anschluss: "Gunko erlangt die Kontrolle über ihren Geist wieder und versucht, Brooke zu befreien".

Von wem Gunko kontrolliert wurde, fragt ihr? Von Imu, dem mysteriösen und tatsächlichen Herrscher der One Piece-Welt.

Imu zeigt sich im weiteren Verlauf des Kapitels erzürnt und übernimmt erneut die Kontrolle über Gunkos Körper. Der Zorn rührt daher, dass die heiligen Ritter "zu lange brauchen" und das heilige Land Marygeoise inzwischen attackiert wird und in Flammen steht – womöglich schreitet aktuell sogar Revolutionsführer Monkey D. Dragon zur Tat.

In mehreren Foren wird das Kapitel schon jetzt als eines der besten der vergangenen Jahre gefeiert:

"Mir kann keiner erzählen, dass irgendjemand das vorhersehen konnte." (Mana via Pirateboard)

"Ich dachte, ich les' nicht richtig." (Monkey_D_Lilly via Pirateboard)

"Das ergibt alles so viel Sinn." (DifficultPressure445 via Reddit)

Oder auch ein schlichtes: "SPITZENKAPITEL" (w7stgoat via X)

Auch über die genauen Fähigkeiten von Imu wird rege diskutiert. So scheint es, als ob der Hauptantagonist in One Piece in der Lage ist, den Körper und Verstand der heiligen Ritter zu übernehmen. Auch die "Fünf Weisen" (Gorosei) haben im Zuge des Egghead-Arcs bereits teils tödliche Erfahrungen mit den Kräften von Imu gemacht.

Was denkt ihr, wie sich Imus Rolle im Verlauf des weiteren Elbaf-Arcs entwickeln wird?