One Piece: Von wegen Lügenbold - Alle Aussagen von Lysop, die sich doch noch bewahrheitet haben

Lysop gilt als der große Lügenbold von One Piece. Er wird sogar mit den Lügen vorgestellt, die er in seinem Heimatdorf erzählt, um unter anderem seine Freundin Kaya zu beeindrucken. Der X-User @2N8byte hat sich eben jene Lügen etwas genauer angeschaut und eine Liste von ihnen erstellt.

Diese Liste greifen wir auf und zeigen euch alle Lügen von Lysop, die im Verlauf der Handlung doch noch wahr geworden sind.

Lies that are soon to come true pic.twitter.com/0ppUxfkJdd — 🐍ꪀ8️⃣•🄱🄸🅃 (@2N8byte) November 16, 2024

Diese Lügen von Lysop sind doch noch wahr geworden

Pirat*innen greifen Syrop an

Die erste Lüge von Lysop stellt sich ziemlich früh als Wahrheit heraus. Wie in der Geschichte, in der ein Kind ständig schreit, dass sich ein Wolf unter den Schafen befindet, bis ihm niemand mehr glaubt, sobald die Schafe tatsächlich gerissen werden, kündigt auch Lysop Pirat*innen an, die erst gar nicht da sind.

Zumindest bis die Tarnung von Käpt'n Black auffliegt, der sich jahrelang als Kayas Butler ausgegeben hat. Dann greift die Black-Cat-Piratenbande Syrop an und es ist an Lysop sowie den Strohhüten, die Gefahr zu beseitigen.

Der Kampf gegen die riesigen Goldfische

Eine weitere Lüge, die Lysop Kaya auftischt – bevor er sich Ruffy und Co. anschließt, ist sie die primäre Rezipientin seiner Geschichten – ist die der riesigen Goldfische, die er im Alter von fünf Jahren bekämpft und mit ihrem Fleisch kleine Menschen gefüttert haben soll. Was als Lüge beginnt, bewahrheitet sich spätestens auf Dressrosa.

Nach ihrer Abreise von Lysops Heimatdorf Syrop begegnen die Strohhutpirat*innen immer wieder mal gigantischen Goldfischen beziehungsweise Seekönigen. Lysop bietet später auf Dressrosa dem kleinen Volk der Tontatta zwar keinen eigens erlegten Seekönig an, jedoch speist er gemeinsam mit ihnen sowie Robin von einem der Ungeheuer.

Übrigens stellt sich Lysop den Tontatta auf Dressrosa als legendärer Held vor – ein Titel, den er von ihnen im Verlauf des Arcs tatsächlich auch verliehen bekommt.

Lysop, der Kapitän und meisterhafte Schütze

Lysop stellt sich gerne besser dar, als er anfangs sein mag. So erzählte er, dass er von Personen mit dem Rang “Kapitän“ angesprochen wird. Außerdem prahlt er damit, ein meisterhafter Schütze zu sein.

Die Geburt von God Lysop gehört zu einem der epischsten Momente in One Piece. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Abermals auf Dressrosa erzielt Lysop einen so großen Erfolg, dass er nicht nur Kapitän genannt wird, sondern auch den Beinamen “God Lysop“ bekommt. Er erledigt während einer Geheimoperation eine der größten Gefahren – die kleine Sugar; eine Teufelsfrucht-Nutzerin, die widerwillige Personen auf Dressrosa in Spielzeuge verwandelt. Dass dies mehr einem glücklichen Zufall zu verdanken ist, lassen wir getrost beiseite.

Die Fähigkeiten als meisterhafter Schütze erreicht Lysop aber nicht rein zufällig. Das ist seine größte Stärke, die dank Haki im Verlauf von One Piece noch mächtiger wird. In der Verkleidung des Sogeking macht er sich aber auch schon vor dem Erlangen seiner Haki-Fähigkeiten alle Ehre:

Die Monster, die Lysop besiegt hat

Wie ihr am Beispiel der riesigen Goldfische bereits gesehen habt, spricht Lysop gerne davon, welche Monster er besiegt haben will. Darunter sind Maulwürfe, ein Zerberus, ein Drache, Yetis und sogar Aliens. Die untenstehende Liste zeigt, wo er den jeweiligen Monstern begegnet ist:

Maulwurf: Teufelsfrucht von Miss Merry Christmas bzw. Drophy

Teufelsfrucht von Miss Merry Christmas bzw. Drophy Zerberus: Eine Monstrosität auf Thriller Bark

Eine Monstrosität auf Thriller Bark Drache: Der von Dr. Vegapunk erschaffene Drache auf Punk Hazard

Der von Dr. Vegapunk erschaffene Drache auf Punk Hazard Yetis: Die Yeti Cool Brothers sind zwei Attentäter, die Ceasar Crown auf Punk Hazard auf die Strohhutpirat*innen hetzt

Aliens ist Lysop zwar noch nicht begegnet, doch ist deren Existenz in One Piece ebenfalls schon bestätigt. Wir sind gespannt auf den Tag, an dem Lysop auf die Außerirdischen trifft.

Vorhersagen von Kopfgeld, Attacken und mehr

Die restlichen Lügen von Lysop, die sich doch noch bewahrheitet haben, fassen wir etwas knapper zusammen. So sagt Lysop sein Kopfgeld von 30 Millionen Berry aus dem Manga-Kapitel 435 bereits in Kapitel 114 voraus, als er behauptet, dass Ruffys 30-Millionen-Kopfgeld eigentlich ihm gelten solle.

Lysop sprach auch einst von einer Wundermedizin, die alle Krankheiten heilen könne – auch diese existiert in unterschiedlichen Formen, wie etwa Laws Ope Ope no Mi. Er behauptet auch schon lange, bevor Zorro den Fuchsfeuer-Stil von Kinemon lernt, dass dieser Feuer zerteilen könne.

Zuletzt nennen wir die Lüge der wunderschönen Schwertmeisterin, die Fleisch mit sich trägt, mit der Lysop seine Crewmitglieder motivieren möchte. Auf Dressrosa findet sich tatsächlich eine solche Frau in der jungen Gladiatorin Rebecca.

Was denkt ihr, welche Lügen von Lysop werden sich in Zukunft noch bewahrheiten?