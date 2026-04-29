One Piece: 8 Jahre mussten Anime-Fans auf den "verfluchten Prinzen" warten - jetzt steht sein offizielles Debüt bevor

Der One Piece-Anime hat nach einer längeren Pause wieder seine Ausstrahlung aufgenommen und schickt Fans im Zuge des Elban-Arc auf die Insel der Riesen.
Einen der wichtigsten Giganten haben findige Zuschauer*innen bereits vor über acht Jahren zumindest namentlich gehört – jetzt hat Animationsstudio Toei in einem Trailer gezeigt, worauf sich One Piece-Fans mit Loki gefasst machen müssen.
In Kapitel 858 begann alles mit einer Silhouette
Loki wurde in Kapitel 858 des One Piece-Mangas im März 2017 erstmals erwähnt – damals nur als Silhouette im Kontext von Big Moms gescheitertem Heiratsplan.
- Die damalige Erzählung war simpel: Loki sollte Big Moms Tochter Lola heiraten, um ein Bündnis zwischen der Totto-Land-Crew und dem Königreich der Riesen zu schmieden. Dieser Plan fiel allerdings ins Wasser, sodass der Prinz der Riesen weiterhin "gesichtslos" blieb.
- Fast sieben Jahre lang war das alles, was Fans über ihn wussten. Erst in Kapitel 1.130 im Oktober 2024 enthüllte Oda sein vollständiges Charakter-Design, indem Loki als riesiger, tätowierter Gefangener mit verbundenen Augen und einer gigantischen Präsenz dargestellt wird.
Und jetzt ist es nach ingesamt acht Jahren auch im Anime so weit, wie Toei Animation feierlich mit einem kurzen Trailer zur Fogle 1.160 verkündet:
Link zum YouTube-Inhalt
In der kommenden One Piece-Episode 1.160, die den Titel "Loki – Der verfluchte Prinz" trägt, sehen wir am Ende des Vorschauvideos zumindest kurz, wie sich das Animationsstudio den Riesen ausgemalt hat.
Gesprochen wird der Riesenprinz übrigens von Yuichi Nakamura – vermutlich einer der aktuell bekanntesten Namen in der gesamten Anime-Synchronbranche. Aktuell dürftet ihr ihn vor allem als Gojo Satoru aus Jujutsu Kaisen kennen.
Was haltet ihr bisher vom Elban-Arc in One Piece?
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