Laut einem Insider soll Black Flag Resynced nicht das letzte Assassin's Creed-Remake bleiben – eine Neuauflage soll sich schon in Entwicklung befinden

Ubisoft soll schon an weiteren Neuauflagen von Assassin's Creed arbeiten. Mehrere Ableger kommen dabei infrage.

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Jonas Herrmann
29.04.2026 | 06:33 Uhr

Mit gleich drei Ablegern hat Ezio natürlich gute Karten, irgendwann in einem Remake aufzutreten. Mit gleich drei Ablegern hat Ezio natürlich gute Karten, irgendwann in einem Remake aufzutreten.

Vor wenigen Tagen hat Ubisoft endlich das Remake von Assassin's Creed Black Flag enthüllt. Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Einem Insider zufolge soll eine weitere Neuauflage schon in Arbeit sein.

Assassin's Creed: Weitere Remakes sollen folgen

Angesichts dessen, dass Assassin's Creed die wichtigste und größte Marke im Ubisoft-Portfolio ist und Remakes gerade ein wichtiger Trend auf dem Gaming-Markt sind, liegt es natürlich nahe, dass auch andere Ableger in Zukunft eine solche Neuauflage spendiert bekommen.

Video starten 52:40 Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden

Laut dem bekannten Insider Tom Henderson soll sich bei Ubisoft mindestens ein weiteres Assassin's Creed-Remake schon in Entwicklung befinden. Ob weitere Remakes folgen, soll außerdem davon abhängig sein, wie gut sich Black Flag Resynced verkauft.

Da stellt sich natürlich die Frage, welche Ableger sich für eine solche Neuauflage anbieten würden. Ziemlich sicher dürften nur Spiele infrage kommen, die mindestens zehn Jahre alt sind. Alles ab Assassin's Creed Origins dürfte schlicht "zu neu" sein.

Von den Hauptteilen bleiben dann also noch das Original von 2007, die Ezio-Trilogie (2009-2011), Teil drei (2012) sowie Unity und Rogue, die beide 2014 auf den Markt gekommen sind.

Vor knapp zwei Jahren haben wir euch übrigens in einer Umfrage gefragt, welche Ableger ihr euch am meisten wünschen würdet. Damals landete Black Flag ganz vorne, dicht gefolgt vom ersten Assassin's Creed sowie dem legendären zweiten Teil.

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Tatsächlich scheinen exakt diese beiden Ableger auch am wahrscheinlichsten für ein Remake infrage zu kommen. Den ersten Teil dürften viele "neuere" Fans kaum gespielt haben und es wäre eine Möglichkeit für Ubisoft, den Wurzeln der Serie frischen Wind einzuhauchen.

Assassin's Creed 2 ist hingegen nicht nur der Auftakt der beliebten Ezio-Saga, sondern für viele auch der eigentliche "Startpunkt" der Serie, da dort viele Elemente des Vorgängers ausgebaut und größer gedacht wurden. Und wer die Karnevalsmission in Venedig nicht noch einmal in moderner Technik erleben möchte, hat das Meucheln wohl nie wirklich geliebt.

Für welchen Assassin's Creed-Ableger wünscht ihr euch ein Remake?

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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