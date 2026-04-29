PS Plus Essential im Mai 2026: Uhrzeit der Enthüllung und mögliche Spiele im Live-Ticker

Zeit für neue PS Plus-Spiele. Heute wird das Mai-Lineup enthüllt.

06:00 Uhr Moin, moin und Ahoi! Heute werden die neuen Bonus-Spiele mal wieder angekündigt, hier im Live-Ticker findet ihr wie üblich alle wichtigen Infos und Leaks vorab. Aktuell gibt es noch keine Gerüchte zum Lineup, was sich aber in den nächsten Stunden noch ändern kann – gut möglich, dass besonders der bekannte und verlässliche Insider billbil-kun von Dealabs sich noch zuckt. Bis dahin gibt es zumindest einen nicht ganz unbegründeten Verdacht aus der Community: EA Sports FC 26 wäre als Bonus-Titel zumindest denkbar. Das kommt daher, dass sowohl 2022 als auch 2024 im Mai das jeweilige FIFA/Sports FC-Spiel dabei war. Hierbei handelt es sich aber um reine Spekulation. Mehr zum Thema PS Plus Mai 2026 - Community blickt auf letzte Mai-Lineups zurück und glaubt, ein neues Bonus-Spiel für diesen Monat herausgefunden zu haben von Linda Sprenger

PS Plus Essential für Mai 2026: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

Termin für die Ankündigung: Mittwoch, 29. April 2026

Mittwoch, 29. April 2026 Uhrzeit für die Ankündigung: gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit

gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit Freischaltung der neuen Spiele: Dienstag, 5. Mai 2026

Woher kommen die Termine? Die Spiele werden in aller Regel am ersten Dienstag des neuen Monats gegen die Mittagszeit freigeschaltet und am Mittwoch davor enthüllt.

Denkt wie immer an die Essential-Spiele des Vormonats!

Ein wenig Zeit vergeht also zwischen der Ankündigung und Liveschaltung der neuen Titel. In diesem Zeitraum könnt ihr euch mit einem aktiven Essential-Abo noch die Spiele des Vormonats für eure Bibliothek sichern, falls ihr das bislang noch nicht getan habt.



Hier findet ihr das Essential-Aufgebot vom April:

Lords of the Fallen

Tomb Raider I-III Remastered

Sword Art Online Fractured Daydream

Neben einer ordentlichen Packung Nostalgie für Lara Croft-Fans lohnt sich für Fans des Genres diesmal vor allem das Soulslike Lords of the Fallen, bei dem es sich um ein Unreal Engine 5-Reboot (und gleichzeitig eine Fortsetzung) des gleichnamigen Titels von 2014 handelt:

2:17 Lords of the Fallen - Der Launch-Trailer zum neuen Unreal Engine 5-Soulslike

Autoplay

Mehr Infos zu PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Solltet ihr noch kein PS Plus-Abo haben und wollt euch vorab informieren, können wir euch einen Blick in unseren Info-Hub zu PS Plus empfehlen.

Dort findet ihr alle wichtigen Infos zu den Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Abostufen (Essential, Extra und Premium), den Preisen für den Service und wie ihr euer Abonnement wieder beenden könnt.

Auf welche Spiele tippt ihr im Mai? Habt ihr einen ganz bestimmten Titel, auf dessen Abo-Release ihr schon lange wartet?