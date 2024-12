One Piece: Die Elban-Arc hat bislang keinen Bösewicht und das könnte auch aus gutem Grund so bleiben

Die Strohhüte könnten schon bald ganz andere Probleme als nur einen Antagonisten haben. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Eiichiro Oda scheint mit der Elban-Arc im One Piece-Manga einige Dinge anders anzugehen, als Fans es vom Mangaka gewohnt sind. Obwohl eine Handvoll neuer Charaktere und bestehende Figuren ins Rampenlicht gerückt sind, ist nach wie vor weiterhin nicht ganz klar, wer eigentlich der Hauptbösewicht der Geschichte auf Elban sein soll.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird eine mögliche Theorie zur zukünftigen Handlung besprochen und auch der wahrscheinliche Antagonist der Arc aufgegriffen. Solltet ihr im Manga noch nicht bis zur Elban-Arc gelesen haben, wird euch die Identität der neuen, möglichen Bedrohung sowie allgemeine Informationen zur Insel vorweggenommen.

Obwohl Loki, der verfluchte Prinz Elbans und angekettete Riesen-Krieger, ein starker Kandidat für einen Antagonisten abliefert, sind Fans davon nicht überzeugt. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe.

Außerdem gibt es eine Theorie, die dagegen spricht: Eiichiro Oda wird die Strohhüte aufteilen und jeder Einzelne wird sich einem dazugehörigen Antagonisten stellen! Es wird also keinen übergreifenden Bösewicht in der Arc geben.

Loki scheint nicht der traditionelle Bösewicht zu sein

Schon zu Beginn der Elban-Arc stellt der One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda eine der womöglich wichtigsten Figuren der Arc vor: Loki, der verfluchte Prinz auf Elban, der seinen Vater König Herald umgebracht hat und laut der Geschichte die legendäre Teufelsfrucht der Insel an sich nahm. Eine Hintergrundgeschichte, die zu einem Antagonisten passen würde. Fans hatten dennoch so ihre Zweifel daran.

Denn auch wenn der angekettete Riese auf den ersten Blick einschüchternd wirkt, hat Ruffy auf den Prinzen bisher nicht groß reagiert., was ansonsten andeuten könnte, dass Loki durch und durch böse ist.

Ruffy hat im Laufe der Geschichte nämlich durch seinen offenen Charakter und sein Verhalten gegenüber anderen Figuren immer wieder gezeigt, dass er einen guten Riecher für besonders bösartige Schurken hat.

Ruffy trifft auf Loki und der Strohhut ist ihm freundlich gesinnt. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Bei Loki zeigt sich der Strohhut eher freundlich und macht auch keinen Anschein, in Loki etwas Gefährliches oder Böses zu sehen. Schließlich hat der Strohhut-Pirat seinen Freund*innen nicht vom Deal mit dem angeketteten Riesigen-Krieger oder von seinem Treffen mit ihm erzählt. Das spricht für ein gewisses Maß an Vertrauen, das Ruffy gegenüber Loki hegt. Ob das letztendlich gut ausgehen wird, ist eine andere Sache.

Die Strohhüte werden auf die neun Reiche auf Yggdrasil aufgeteilt

Unter Fans im One Piece-Reddit gibt es zudem die beliebte Theorie, dass auf Elban die Strohhüte wie schon am Ende der Sabaody Archipelago-Arc getrennt werden. Laut der Theorie des Reddit-Nutzers und One Piece-Fans L7Z7Z sollen die Strohhüte in neun unterschiedliche Reiche aufgeteilt werden.

1:33 Dreharbeiten für die 2.Staffel von One Piece haben begonnen! Die Strohhutpiraten sind vereint

Autoplay

Da Eiichiro Oda sich bei der Entstehung von Elban ganz klar von Wikingern inspirieren ließ, wird angenommen, dass es sich dabei um neun unterschiedliche Reiche handelt, die an die der nordischen Mythologie angelehnt sind: Asgard, Alfheim, Helheim, Jotunheim, Midgard, Muspelheim, Svartalfheim, Nilfheim und Vanaheim.

Da in One Piece vor der Sabaody-Arc der Handlungsstrang mit Aces Gefangenschaft stattfand und Garp als Gefangener von Black Beard enthüllt wurde, sehen Fans auch darin eine Parallele. Die Egghead-Arc erinnerte Fans an den Handlungsstrang von Sabaody, nur, dass die Strohhüte diesmal erfolgreich geflüchtet sind, auch wenn sie den Fünf Weisen kaum schaden konnten.

Bei den Ereignissen auf Elban könnte es also genau wie bei Amazon Lily zu einer Trennung der Strohhüte führen, wobei jeder einzelne von ihnen durch eine gewisse Konfrontation und der damit verbundenen Entwicklung stärker wird.

Ruffys Schlüsselfigur, um stärker zu werden, könnte Loki sein. Die Auseinandersetzung würde womöglich im Herzen von Yggdrasil stattfinden oder in einem der neun Reiche aus der nordischen Mythologie. Die restlichen Mitglieder der Strohhut- Piraten werden womöglich ihre dazugehörigen Gegner in den restlichen Reichen jeweils einzeln antreffen.

Sollte Loki sich aus der Gefangenschaft befreien und auf dem angeteaserten Bankett für Probleme sorgen, könnte es laut den Theorien dort zur Aufspaltung der Strohhüte kommen.

Wie ist eure Meinung zu der Theorie und welchen der neun Reiche würdet ihr jeden einzelnen Strohhut einordnen?