One Piece-Fans machen sich große Sorgen um Lysop, weil das neue Intro etwas macht, das es so noch nie gab

Im One-Piece-Opening "Luminous" bewegen sich alle Strohhüte vorwärts – außer Lysop, was direkt für Spekulationen sorgt. (© Toei Animation / Eiichiro Oda)

Am 5. April 2026 startete der One Piece-Anime nach einer mehrmonatigen Pause wieder mit dem neuen Elban-Arc durch und brachte natürlich ein neues Intro mit sich.

Eine Szene aus dem "Luminous" genannten Opening der Sängerin "AiNA THE END" beschäftigt seitdem die Community: Bei etwa 0:42 Minuten läuft die gesamte Strohhut-Crew vorwärts – nur Lysop bleibt stehen, während die restlichen Strohhüte an ihm vorbeziehen.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

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Elbaf und Lysops Traum: 25 Jahre auf diesen Moment gewartet

Für Lysop ist Elbaf kein beliebiges Ziel. Bereits in Episode 71 legte seine Begegnung mit Dorry und Broggy den Grundstein für seine Verbindung zu den Riesen. Seitdem gilt Elbaf als der Ort, an dem er beweisen muss, ob er der Krieger des Meeres ist, den er seit Kindheitstagen in sich sehen will.

Genau deshalb – und weil ein solcher "Bewegungsabbruch" in der Geschichte der One Piece-Openings einmalig ist – ist die Szene in den Augen der Fans mindestens diskussionswürdig, die deshalb verschiedene Theorien über die Bedeutung aufstellen.

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Die Diskussionen, die entweder im obigen Instagram-Post von "onepieceuniversity" oder verschiedenen Reddit-Beiträgen wie von "MonkeyDRonAf" ausarten, stellen insgesamt drei Theorien hierzu auf.

Die erste Theorie: Lysop verlässt die Crew vorübergehend und bleibt in Elban – zumindest so ähnlich wie nach Water 7. "Cyyyyyyx" hält dies für denkbar, "sofern Elban zu diesem Zeitpunkt noch in einem Stück ist".

Die zweite Lesart von "Ok_Union4242" sieht hingegen keine Trennung, sondern Charaktersymbolik in Form der "letzten Hürde vor dem wahrhaftigen Krieger des Meeres". Das Stehenbleiben wäre dann kein Abschied, sondern der Moment vor dem entscheidenden Schritt.

Spoilerwarnung: Die folgende Fantheorie zu dieser Szene bezieht sich auf den aktuellen Mangastand (Kapitel 1.179) – wir haben sie entsprechend in dem ausklappbaren Kasten versteckt.

Spoilertheorie zur Lysop-Szene Bevor er zu einem mutigen Krieger wird ... Die weitreichendste Idee stammt von "gamblergamerz": Demnach könnte Lysop im Elban-Arc sterben. Denkbar sei, dass er seinen Mut als Krieger der Meere durch ein Opfer gegen Imu zeigt, dessen Ankunft auf der Insel der Riesen im Manga bereits Chaos verursacht.

Toei hat schon einmal gespoilert

Komplett undenkbar wäre es zumindest nicht, dass Toei Animation einen Handlungsstrang im Anime-Opening vorwegnimmt.

Denn schon zum Wano-Arc erlaubte es sich Toei, selbst Manga-Leser*innen die Überraschung vorwegzunehmen, dass es sich bei Kyoshiro eigentlich um den Samurai Denjiro handelt.

Wie deutet ihr die Lysop-Szene im neuen One Piece-Opening?