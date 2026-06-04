Projekt Hadar: Vielleicht wisst ihr's nicht mehr, aber CD Projekt arbeitet neben Witcher 4 und Cyberpunk 2 an einem geheimen Spiel - und es soll eine "emotionale Open World-Erfahrung" werden

Cyberpunk 2077 bekommt nicht nur einen Nachfolger und ein Brettspiel, CDPR arbeitet noch an viel mehr.

Das Entwicklerstudio CD Projekt RED hat aktuell gleich drei Eisen im Feuer. Ein Nachfolger zu Cyberpunk 2077 befindet sich ebenso in Entwicklung wie The Witcher 4. Aber das ist noch nicht alles. Vor einigen Jahren wurde auch noch das mysteriöse Projekt Hadar angekündigt. Dazu gibt es jetzt einen kleinen, neuen Infohappen.

Es gibt Neuigkeiten zu CDPRs Project Hadar

In einer Stellenanzeige sucht CDPR nämlich nach neuen Leuten. Eine willkommene Abwechslung in Zeiten, in denen in erster Linie Spiele-Entwickler*innen auf die Straße gesetzt werden. In diesem Fall hier verrät die Job-Anzeige zumindest etwas zur groben Ausrichtung von Project Hadar, ähnlich wie die letzte.

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Vor einigen Monaten wurde nämlich auch schon Personal für Project Hadar gesucht, und zwar im Zusammenhang mit einem Nahkampf-System. Ähnlich vielsagend geht es dieses Mal zur Sache. In der Stellenanzeige wird ein Vollzeit-Engineering Director gesucht, um – Achtung! – an einer "emotionalen Open World-Erfahrung" zu arbeiten.

Es klingt also zur großen Überraschung von absolut niemandem so, als würden die Menschen hinter Open World-Hits wie Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 weiterhin genau das tun, was sie am besten können: Story-fokussierte Open World-Spiele entwickeln, "die Gamern in Erinnerung bleiben".

Das klingt natürlich alles sehr gut, aber eben auch ein bisschen nichtssagend. Genau das dürfte auch der Plan hinter dieser Formulierung in der Job-Anzeige sein. Nichtsdestotrotz freut es wahrscheinlich alle Fans der CDPR-Spiele, dass auch dieses bisher sehr geheimnisvolle Projekt wieder auf die Stärken des Studios setzt.

Ansonsten wissen wir eigentlich überhaupt nichts über den Titel. Es wird in Project Hadar wie gesagt ein Nahkampf-System geben, aber auch das kann natürlich alles Mögliche heißen. Der Name Hadar gibt leider ebenfalls nur sehr wenig her – womöglich dreht sich das Spiel irgendwie um Sterne, aber das war's.

Wann kommt Project Hadar?

Als Erstes steht jetzt erst einmal der Release des Überraschungs-DLCs für das mittlerweile 11 Jahre alte The Witcher 3 an. Die Erweiterung hört auf den Namen Songs of the Past und erscheint irgendwann 2027.

Danach ist wohl The Witcher 4 dran. Einen genauen Release-Termin dafür gibt es aber aktuell noch nicht. Womöglich könnte es aber ebenfalls schon 2027 soweit sein. Denkbar wäre aber auch 2028 oder später.

Im Anschluss daran dürfte dann wahrscheinlich irgendwann Cyberpunk 2 aka Project Orion erscheinen. Aktuell solltet ihr aber nicht mit einem Release vor 2029 oder 2030 rechnen.

Ob Project Hadar irgendwann dazwischen oder erst danach erscheint, steht in den Sternen. Wir würden aber aktuell eher davon ausgehen, dass es nicht innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre kommt.

Auf welches CD Projekt RED-Projekt freut ihr euch aktuell am meisten? Worauf wartet ihr am sehnlichsten?