Neues PS5-Update 13.40 ist ab sofort da und bringt die wohl berühmteste Patchnote überhaupt zurück

Es gibt ein neues PS5-Update.

Für die PlayStation 5 rollt aktuell wieder ein neues Update aus, das ihr euch ab sofort auf die Konsole ziehen könnt. Die Version 26.04-13.40.00 ist zwar ein bisschen größer, hält inhaltlich aber mal wieder keine großen Überraschungen bereit.

Ab wann ist das neue Update verfügbar? Ab sofort auf allen PS5-Konsolen

Ab sofort auf allen PS5-Konsolen Wie groß ist das Update? knapp 1,2 GB

Obwohl das Update mit etwas über 1,2 GB nicht gerade klein ausfällt, sind die Patchnotes am Ende dann doch ziemlich überschaubar. Laut Sonys offizieller Webseite gibt es nämlich nur einen einzigen Punkt, der ebenso nichtssagend ist, wie er euch allem nur zu bekannt vorkommen dürfte.



Das sind die offiziellen Patchnotes zum Update:

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

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Autoplay

Und da habt ihr's, mal wieder ein Update, das irgendetwas an der Konsole macht. Was genau hinter der verbesserten Systemstabilität steckt, verrät Sony eigentlich nie. Teils werden hier etwa einfach entdeckte Sicherheitslücken im System geschlossen und Ähnliches.

Immerhin dürfte dieses Update für weniger Kontroverse als das letzte sorgen. Mit dem ging nämlich auch eine Änderung der Nutzungsbedingungen und der Endbenutzer-Verhaltenslizenz einher. Im Zuge dessen entdeckten Fans auch, dass zuvor ein DRM-Feature implementiert worden war, das dafür sorgte, dass digital gekaufte Spiele einmalig online freigeschaltet werden mussten.

Mehr dazu könnt ihr hier noch einmal nachlesen:

Mögliche zukünftige Änderung an der PS5-UI

Ein mögliches Feature eines zukünftigen Updates für die PS5 kennen wir derweil bereits, nämlich dank des PlayStation-Beta-Programms.

Hier werden oft die Inhalte zukünftiger Updates einige Monate vorab getestet, ehe sie dann für alle live gehen. Einige User, die bei diesem Programm angemeldet sind, hatten zuletzt etwa eine neue Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf dem Startbildschirm ihrer Konsole (wo sich aktuell die Reiter Spiele und Medien befinden) entdeckt.

Damit lässt sich dann mit den L1- und R1-Tasten zu wichtigen Punkten wie der PS Plus-Übersicht, dem PlayStation Store, zuletzt gespielten Titeln oder der Spielebibliothek navigieren. Ob oder wann das Feature für alle ausgerollt wird, ist aber eine ganz andere Frage.