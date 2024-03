Schlechte Nachrichten für One Piece-Fans: Shonen Jump kündigt an, dass Eiichiro Oda eine dreiwöchige Pause einlegt

Ruffy und seine Freunde machen eine dreiwöchige Pause von ihren Abenteuern. (Bild: © Toei Animation)

Nicht nur Dragon Ball-Fans erleben derzeit eine Pause von ihrem geliebten Manga, sondern auch Anhänger von One Piece. Der inoffizielle News-Account von Shonen Jump kündigte eine dreiwöchige Pause des Mangas an und es könnte mit der zweiten Staffel der One Piece-Live-Action-Serie zusammenhängen.

Ungewöhnlich für One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda

Eiichiro Oda ist dafür bekannt, seinen Arbeitszeitplan immer verlässlich auszuführen, wenn es um die Veröffentlichung der unterschiedlichen Manga-Kapitel von One Piece geht. Da ist es umso überraschender, dass der offizielle Account des Shonen Jump-Magazins plötzlich eine dreiwöchige Pause des One Piece-Mangas ankündigt.

Der Manga soll ab der 18. Ausgabe des wöchentlichen Shonen Jump Magazins in die Pause gehen und mit der 21. Ausgabe und Kapitel 1112 des One Piece-Mangas wieder regulär zurückkehren. Die Gründe oder Einzelheiten für die plötzliche Pause sind unbekannt, aber es könnte etwas mit der zweiten Staffel von Netflix One Piece-Serie zu tun haben.

Gleiches Pausenmuster wie in den Jahren 2022 und 2023

Es ist das nicht erste Mal, dass Oda so eine lange Pause einlegt, aber trotzdem unerwartet für den sonst so pünktlichen und hart arbeitenden One Piece-Schöpfer. In einer Übersicht über den Veröffentlichungszeitplan aller Manga-Kapitel der letzten Jahre wird deutlich, dass er selten einen Termin für ein Kapitel verpasst hat.

In den Jahren 2022 und 2023 hatte der Mangaka jedoch eine drei- bis vierwöchige Abwesenheit angekündigt, beide hatten dabei eine Gemeinsamkeit. Basierend auf dem Muster seiner letzten Abwesenheiten liegt der Schluss nahe, dass die aktuelle Pause etwas mit der angekündigten zweiten Staffel der One Piece-Serie von Netflix zu tun haben könnte.

Denn: Der Dreh der One Piece-Live-Action-Serie startete im Januar 2022 und der Manga erhielt durch eine Pause kein Kapitel im Juli. Das gleiche passierte im Jahr 2023, als Oda den Manga wieder für vier Wochen pausierte, damals allerdings von Mitte Juni bis Mitte Juli. Am 31. August wurde Netflixs One Piece-Serie veröffentlicht.

Es ist also anzunehmen, dass das Sequel der Serie und seine plötzliche Abwesenheit zusammenhängen. Womöglich braucht Netflix Eindrücke, Ideen oder generell seine Meinung zur zweiten Staffel.

Was sind eure Einschätzungen und Theorien von Odas plötzlicher Abwesenheit und Pause?