One Piece auf Netflix: Sanjis bester Angriff war noch nicht in der Serie zusehen - aber der Schauspieler hat Bock drauf und trainiert hart

Taz Skylar trainiert wieder, um sich auf einen Angriff von Sanji vorzubereiten.

In diesem Jahr könnte die 2. Staffel von One Piece auf Netflix weitergehen. In dieser schlüpfen echte Schauspieler*innen in die Rolle der Strohhutbande. Taz Skylar schlüpft in die Rolle von Sanji und hat schon in der 1. Staffel bewiesen, wie ernst er es mit seiner Rolle meint.

Der Schauspieler hat beispielsweise an einem TaeKwonDo-Kurs teilgenommen, um seine Stunts selbst auszuführen. Doch er zog sich zahlreiche Verletzungen zu und versprach, in Staffel 2 einen Gang zurückzuschalten. Nun stellt er seinen neuen Trainingsplan vor und erklärt, für welchen Angriff von Sanji er besonders trainiert (via Esquire).

One Piece: Sanji setzt in Staffel 1 von Netflix neue Attacke ein

Um welchen Angriff geht es? In Staffel 2 werden wir vermutlich den Party Table Kick von Sanji sehen. Dabei handelt es sich um einen Angriff, bei dem Sanji einen Handstand ausführt und dann seine Beine im Kreis schwingt. Dadurch erwischt er viele Gegner auf einmal.

In einem YouTube-Video ist zu sehen, wie die Attacke im Anime ausgeführt wird:

Taz Skylar müsste also aus dem Handstand seine Beine drehen und damit seine Gegner durch die Gegend kicken. Auch die anderen Attacken von Sanji muss er primär mit den Beinen ausführen: Sanji nutzt als Koch niemals seine Hände im Kampf, da er sie zum Zubereiten der Gerichte braucht.

Schon in der 1. Staffel gab es einige großartige Attacken zu sehen. Für Skylar war der Angriff am schwierigsten, wo er einen Fischmenschen in der Luft kickt und danach auf einem Stein landet. Für die Aufnahme brauchte das Team rund eine Stunde.

Wie sieht sein Training jetzt aus? Da sich Skylar in Staffel 1 so viele Verletzungen zuzog, will er in Staffel 2 etwas zurückschalten. Er denkt, dass er sich dadurch noch weiter verbessern kann, weil sich sein Körper von den Schmerzen und Verletzungen erholt. So kann er noch mehr Leistung liefern.

Es ginge nicht mehr darum, viele neue Angriffe zu lernen. Der Schauspieler habe bereits ein hohes Fitnesslevel erreicht und jetzt ginge es nur darum, die Performance der Angriffe zu verfeinern.

Skylar erzählte, dass er mit Ruffy-Schauspieler Iñaki Godoy zusammen im Fitnessstudio trainiert. Auch Godoy sei viel besser geworden seit der 1. Staffel. Statt 8-Stunden-Trainings will Skylar nun auf vier Stunden reduzieren und sich dabei auf die Choreografie konzentrieren. Alternativ will er auf zwei Stunden reduzieren und mehr stretchen, damit es nicht wieder zu Verletzungen kommt und er beweglicher wird.

