In der Vergangenheit gerieten Ruffy und seine Freunde immer wieder in Schwierigkeiten. Doch was den Strohhut-Kapitän im aktuellen Wano County-Arc bevorsteht, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Denn der liebenswerte Gum-Gum-Pirat wurde nämlich zum Tode verurteilt und wartet im neuesten Manga-Kapitel auf die Vollstreckung des Urteils.

Nun wurde enthüllt, auf welche Art und Weise Ruffy aus dem Verkehr gezogen werden soll. Und die Hinrichtungsmethode ist so brutal wie effektiv.

Fieses Todeshalsband für Ruffy

Nachdem sich Ruffy während seines Gefängnisaufenthalts im Udon-Camp mit seinen Wachen angelegt hatte, wurde die Exekution des Rebellen beordert. Dahinter steckt niemand anderes als Queen, die rechte Hand von Kaido, der wiederum die Beasts Pirates anführt. (via Comicbook)

Um die Hinrichtung von Ruffy möglichst abschreckend zu gestalten, wird der One Piece-Held natürlich öffentlich exekutiert. Und zwar mit der Hilfe eines Halsbandes, das Ruffy automatisch den Kopf abschneidet, sobald er einen Sumo-Ring verlässt.

Warum gerade ein Sumo-Ring fragt ihr?

Weil Queen es sich nicht nehmen lässt, Ruffy höchstpersönlich aus dem Ring zu befördern. Es wird also zu einem Match auf Leben und Tod kommen (allerdings nur für Ruffy). Sobald Queen seinen Gefangenen aus dem Ring schleudert, ist es mit Ruffy aus. Dementsprechend geschockt reagierte dieser auf die Enthüllung.

Aber natürlich gibt es eine Hintertür: Sollte es Ruffy nämlich schaffen, Queen und die Beasts Pirates zu besiegen, bevor er aus dem Ring gedrängt wird, soll sein Leben verschont werden. Dieser kleine Zusatz sollte schon andeuten, dass hier jemand anderes sein blaues Wunder erleben wird.

