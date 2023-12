One Piece enthüllt weiteres Mitglied der Sieben Samurai und Fans vermuten eine wichtige Person für das Finale

Könnte die Person zum Schatz führen?

Das neue Manga-Kapitel 1100 zu One Piece ist draußen und regt Fans zum Spekulieren an. In dem Kapitel wurde nämlich ein ehemaliges Mitglied der Sieben Samurai enthüllt, der zuvor noch nicht in der Geschichte erwähnt wurde.

Die Tatsache, dass das Mitglied erst jetzt erwähnt wird, lässt darauf schließen, dass es sich dabei um eine besonders wichtige Person handelt. Fans von One Piece haben schon eine Ahnung, um wen es sich dabei handeln könnte.

Achtung, Spoiler: In dem Artikel gibt es Spoiler zu Manga-Kapitel 1100.

One Piece: Neues Mitglied der Sieben Samurai könnte Schlüsselrolle spielen

In dem Kapitel ist ein Rückblick zu Bartholomäus Bärs Vergangenheit zu sehen. Dabei wird ihm eine Stelle bei den Sieben Samurai angeboten. Wie wir wissen, wird er die Position später annehmen und als einer der Sieben Samurai für die Marine arbeiten.

Die Stelle, die Bär angeboten wird, wurde zuvor von einem bislang unbekannten Charakter aus One Piece besetzt. Ruffys Bruder Ace hat das Mitglied der Sieben Samurai ausgeknockt, weshalb die Regierung nach einem Ersatz sucht.

Erstmals wurde er in Kapitel 1056 erwähnt:

Wer ist das weitere Mitglied? Es könnte sein, dass es sich dabei um die Person handelt, die „von Flammen markiert“ wurde. Die Person wurde erstmals von Killer und Eustass Kid erwähnt. Sie soll eine wichtige Rolle beim Rennen um das One Piece spielen.

Der Charakter ist bisher noch nicht in der Story aufgetaucht. Er soll das letzte Road-Porneglyph besitzen, mit dem die Koordinaten für Laugh Tale vervollständigt werden. Dabei handelt es sich um die Insel, auf der das One Piece liegt.

Die Theorie ergibt Sinn, weil Ace mit seinen Feuerkräften dafür gesorgt haben könnte, dass der Mann eine Brandnarbe davongetragen hat. Auch zeitlich könnte das Ganze passen: Ace traf vor rund vier Jahren auf den Mann. Zu der Zeit befand er sich auch auf Wano, wo er Yamato kennenlernte.

Deshalb könnte es sein, dass sich der Mann irgendwo auf einer Insel in der Nähe von Wano aufhielt. Folglich machen Eustass Kid und seine Crew alles richtig, wenn sie den Mann direkt nach ihrer Abreise von Wano suchen wollen.

Noch ist diese Theorie nicht bestätigt worden. Wir müssen uns wohl oder übel die nächsten Kapitel gedulden und hoffen, dass Zeichner Eiichiro Oda das Geheimnis demnächst lüften wird.

Was haltet ihr von der Theorie rund um das enthüllte Mitglied der Sieben Samurai?