One Piece: Eiichiro Oda zeigt, wie die Marine, Blackbeard und mehr als Kinder aussahen

Wie Ruffy als Kind aussieht, wissen wir bereits - doch wie sahen andere One Piece-Charaktere aus?

One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda kümmert sich nicht nur um das (meistens) wöchentlich erscheinende neue Mangakapitel. Denn wann immer ein neuer, gesammelter Band für One Piece auf den Markt gebracht werden soll, stellt sich Oda in einer Art Frage-und-Antwort-Runde.

Immer wieder wird der Mangaka hierbei auch nach alternativen Szenarien und Hintergründen zu den Charakteren aus One Piece gefragt – beispielsweise, wie die Strohhutpiraten aussehen würden, wenn sie den sagenumwobenen Schatz nicht finden:

Häufig wird hier auch nach der Vergangenheit einzelner Gruppierungen gefragt und wie diese im Kindesalter aussahen.

Auf der Social-Media-Plattform Reddit hat User "abi_ram" eine Übersicht zusammengestellt, die einige interessante Einblicke auf die Jugend der Piraten geben, aber auch Mitglieder der Marine dürfen natürlich nicht fehlen.

Aufseiten der Marinemitglieder im Kindesalter findet ihr im obigen Reddit-Beitrag die Agenten von Cipher Pol 9 (CP9) sowie frühere und aktuelle Admiräle.

Einen Blick wert ist hier vor allem Monkey D. Garp: Mit einer Schatztruhe im Arm reitet der Großvater von Ruffy stolz auf einem Tiger umher und sieht seinem Enkel dabei verblüffend ähnlich.

Die wilde Natur liegt wohl eben doch im Blute, auch wenn Garp den Kapitän der Strohhutpiraten lieber ebenfalls zum Marineadmiral machen wollte.

Wesentlich weniger amüsant ist da der Blick auf Marshall D. Teach, der verbittert weinend vor einem Sichelmond sitzt und in die Leere starrt. Zumindest lässt dieses Bild den Schluss zu, dass der heute als Blackbeard bekannte Pirat auch vor den Geschehnissen in One Piece ein hartes Leben führte.

Dies könnte auch seine Motivation begründen, die ihn schlussendlich zum Verrat der Whitebeard-Crew brachte, welche sowohl im Tod seines damaligen Vorgesetzten als auch dem Erlangen der Finster-Teufelsfrucht mündeten.

Wer weiß, vielleicht wird Oda im Zuge der nächsten Arcs ja näher auf Blackbeards Geschichte eingehen...

Welche Besonderheiten sind euch in den von Oda gezeichneten Bildern noch aufgefallen?