One Piece: Hättet ihr gewusst, wer den Strohhut-Piraten die Haare schneidet? Das ist Odas Antwort

Ruffy ist verblüfft über Odas Antwort, wer ihnen in der Gruppe die Haare schneidet. (Bild: © Toei Animation)

Ruffy und seine Freunde reisen viel um die Welt und erleben allerlei Abenteuer auf dem Meer, aber habt ihr euch jemals gefragt, wer ihnen eigentlich immer die Haare schneidet, bevor es zu wild wird? One-Piece-Schöpfer Eiichiro Oda hat auf diese Frage die Antwort.

Unerwarteterweise ist es nicht nur eine Person, sondern gleich drei – und eine davon ist Lysop.

Diese drei Strohhutpiraten sind für die Frisuren verantwortlich

In den One Piece-Mangas gibt es stets ein Segment, in dem Fans Oda Fragen stellen dürfen. In Band 99 hat sich eine Person namens P.N Pumpkin zu Wort gemeldet und wollte wissen, wer den Mitgliedern der Strohhutpiraten die Haare schneidet. Die Antwort darauf lautet:

Leser*in: Guten Abend, Odachen. Wer, unter den Mitgliedern, schneidet den Strohhutpiraten die Haaren, wenn sie zu lang werden? Oda: Es sind drei Mitglieder, die ziemlich gut darin sind, die Haare zu schneiden. Wenn also jemand dann mal Hilfe dabei braucht, geht er/sie zu ihnen. - Eiichiro Oda im SBS-Question Corner

Dazu werden Manga-Auschnitte von Lysop, Sanji und Robin gezeigt.

Mit den passenden Fähigkeiten an die Haare

Dass diese drei gut im Haareschneiden sind, ergibt insbesondere aufgrund ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten Sinn. Lysop ist der Schütze der Truppe und somit spielt seine Genauigkeit beim Schneiden bestimmt eine wichtige Rolle.

Sanji hat durch sein Kochtalent bestimmt die nötige Fingerfertigkeit, um auch mit einer Schere geschickt umzugehen. Robin hat durch ihre Teufelskraft die Möglichkeit, Körperteile zu duplizieren und damit effizienter und schneller beim Haareschneiden zu sein als andere.

Die Haare der Strohhut-Piraten sind also in guten Händen und es macht die Geschichte noch lebendiger, etwas mehr über das alltägliche Leben der geliebten Gruppe zu erfahren – außerhalb von Kämpfen und der Action.

Wer ist eurer Meinung nach der schlechteste Kandidat oder die schlechteste Kandidatin aus One Piece fürs Haareschneiden?