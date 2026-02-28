"Wie aus dem Anime": One Piece-Fan baut mit 1.187.773 digitalen Blöcken das Marineford nach und Fans verwechseln es mit einem Anime-Screenshot

Man könnte meinen, dass es sich hierbei um eine schöne Zeichnung von Marineford handelt - tatsächlich ist das Bild ein Millionen Blöcke schweres Minecraft-Konstrukt eines One Piece-Fans. (© stanstanstans via X)

Minecraft ist seit jeher der Baukasten schlechthin, um bekannte Orte auf Filmen, Serien und Spielen nachzubilden. Da machen auch Schauplätze aus One Piece keine Ausnahme. Der YouTuber "stan616" hat es mit seinem jüngsten Projekt aber auf die (zumindest vorläufige) Spitze getrieben.

In einem frischen Video vom 24. Februar zeigt der Content-Creator nämlich, wie er innerhalb von 77 Tagen mit exakt 1.187.773 Blöcken in 330 verschiedenen Blocktypen Marineford nachgebildet hat - und das auch noch im Hardcore-Modus.

"Könnte auch eine Fanzeichnung sein"

Anders als beim weitaus gebräuchlicheren Creative-Modus, der unbegrenzte Blöcke und Flugfähigkeit erlaubt, muss im Hardcore-Modus jeder einzelne Block abgebaut, verarbeitet und transportiert werden - und ein Tod bedeutet das dauerhafte Ende der Welt.

Laut dem unten eingebetteten YouTube-Video verbrachte stan616 deshalb allein die Hälfte der Bauvorbereitungstage damit, die über eine Million Blöcke zu farmen.

Dafür baute er unter anderem eine Wächter-Farm, ein Moos-Farm-Setup sowie ein Weizenfarm-System.

Das Inventarmanagement hingegen erforderte mehr als 33 volle Ender-Chest-Transfers zum Baugelände.

Die Vorlage stammt indes natürlich aus dem Anime selbst - wobei stan616 für einige Bereiche selbst kreativ werden musste. Die Rückseite der Marineford-Insel etwa wird nie in One Piece gezeigt.

Das Ergebnis ist aller Ehren wert und wird von der One Piece-Community gebührend gefeiert. Der YouTuber ist dank vorhergehender Minecraft-Projekte zwar kein Unbekannter, aber "ihm gelingt es einfach immer wieder, das Internet mit seinem Talent zu verblüffen", meint etwa "brewsutoba".

Die beiden zugehörigen Render zu dem gigantischen Marineford-Build sehen entsprechend "fast schon wie eine Fanzeichnung aus" (via slater_michaelc):

Wir können es auch nicht genug betonen: Das in Minecraft nachgebaute Marineford sieht einfach wunderschön aus. Da möchten wir gar nicht an das von "weeklyprices" genannte Szenario denken: "Wäre ein ganz schöner Jammer, wenn jemand das Teil zehaha'd" - in Anlehnung an Blackbeards berüchtigtes Gelächter, als er die Insel im Anime nahezu dem Erdboden gleichgemacht hatte.

Was haltet ihr vom Marineford-Kunstwerk?