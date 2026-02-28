Pokémon Legenden Z-A enthüllt 4 neue kostenlose Pokémon - aber für diese Geheimgeschenke müsst ihr auch was tun

Ab sofort könnt ihr euch ein mächtiges Knackrack als Geheimgeschenk sichern – mit einer Einschränkung. Drei weitere Geheimgeschenk-Pokémon gibt's bald.

Eleen Reinke
28.02.2026 | 07:15 Uhr

Zum Angebot

Es gibt wieder neue Geheimgeschenke in Pokémon-Legenden: Z-A. Es gibt wieder neue Geheimgeschenke in Pokémon-Legenden: Z-A.

Bei der kürzlichen Pokémon Presents gab es anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Reihe einige Ankündigungen. Für den meisten Hype dürfte wohl die Enthüllung der 10. Generation gesorgt haben: Pokémon Wind und Welle.

Aber auch der Vorgänger Pokémon-Legenden: Z-A wurde nicht vergessen. Konkret wurden einige neue Geheimgeschenke für's Spiel enthüllt. Ein paar Einschränkungen gibt es dabei aber.

So holt ihr euch Mega-Knackrack Z per Geheimgeschenk

Bei der Pokémon Presents wurde nämlich eine neue Form von Knackrack gezeigt: Mega-Knackrack Z. Das könnt ihr euch indirekt per Geheimgeschenk holen. Mit dem Geschenk könnt ihr nämlich eine besondere Dimensionsverzerrung öffnen, in der ihr Mega-Knackrack Z bekämpft. Gewinnt ihr, erhaltet ihr im Anschluss das Knackracknit Z.

Falls ihr es verpasst habt: Pokémon Wind und Welle wurde mit einem Trailer enthüllt:

Video starten 3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Das neue Mega-Knackrack hat nicht mehr den Typ Boden/Drache, sondern ist schlicht ein Drachen-Pokémon.

Allerdings bekommt ihr dieses Pokémon ausschließlich, wenn ihr neben dem Hauptspiel auch den DLC Mega-Dimension besitzt. Der ist für die Dimensionsverzerrungen nötig.

Alle aktuell erhältlichen Geheimgeschenke findet ihr in dieser Übersicht:

Mehr zum Thema
Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (Februar 2026)
von Sebastian Zeitz
Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (Februar 2026)

Drei weitere Geheimgeschenke sind bald verfügbar

Wie über die offizielle Webseite ebenfalls angekündigt wurde, gibt es bald auch drei weitere Pokémon per Geheimgeschenk:

  • Elite-Endivie
  • Elite-Floink
  • Elite-Karnimani

Auch hier gibt es aber eine kleine Einschränkung. Konkret bekommt ihr diese drei Pokémon nämlich nur, wenn ihr auch Pokémon HOME nutzt. Lagert ihr dann Taschenmonster aus Legenden: Z-A auf der Switch-Version von HOME ein, bekommt ihr in der Mobile-Version von HOME die drei Geheimgeschenke.

Ab wann sind die drei Pokémon verfügbar? Das ist noch nicht genau bekannt, aber ihr könnt sie euch schnappen, sobald HOME mit Pokémon-Legenden: Z-A verknüpft werden kann. Das soll irgendwann im Frühjahr passieren.

Mehr zum Thema
Pokémon Wind & Welle - 10. Generation offiziell mit Trailer und Release enthüllt
von Linda Sprenger
Pokémon Wind + Welle - 10. Generation offiziell mit Trailer und Release enthüllt

Um ein Geheimgeschenk anzufordern, müsst ihr in Legenden: Z-A wie folgt vorgehen:

  1. öffnet das Menü (X-Knopf)
  2. wählt den Reiter Mehrspieler/Online
  3. navigiert rechts zu Geheimgeschenk
  4. Geschenk empfangen (kommt auf die Art des Empfangens an)
    • Per Internet empfangen
    • Per Seriencode/Passwort empfangen
    • Geheimgeschenke überprüfen

Brauche ich Nintendo Switch Online für die Geheimgeschenk-Funktion? Den kostenpflichtigen Abo-Dienst Nintendo Switch Online benötigt ihr für die Geheimgeschenke nicht. Aber logischerweise muss eure Konsole trotzdem mit dem Internet verbunden sein, denn sonst könnt ihr natürlich keine Daten empfangen.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Pokémon-Legenden: Z-A
Tipp Nintendo eShop
Pokémon-Legenden: Z-A

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 56 Minuten

Pokémon Legenden Z-A enthüllt 4 neue kostenlose Pokémon - aber für diese Geheimgeschenke müsst ihr auch was tun

vor 2 Wochen

Dieser Pokémon-Werbeclip dauert nur 60 Sekunden und hat vermutlich mehr gekostet, als die Entwicklung von Legenden Z-A

vor 3 Wochen

Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (Februar 2026)

vor 3 Wochen

Pokémon Z-A hat viel Kritik abbekommen – verkauft sich trotzdem schon nach kurzer Zeit doppelt so gut wie das gefeierte Clair Obscur

26.01.2026

Für Pokémon-Fans gibt's jetzt 15 neue Goodies dank Nintendo Switch Online - aber sie sind nur kurze Zeit verfügbar
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Netflix One Piece Season 2: Fans erspähen eine subtile Änderung an Miss All Sundays Kleidung

vor 9 Minuten

Netflix' One Piece Season 2: Fans erspähen eine subtile Änderung an Miss All Sundays Kleidung
Stardew Valley-Fans sind begeistert von den kommenden Romanzen in Update 1.7: Jetzt MUSS ich eine neue Farm anfangen

vor 40 Minuten

Stardew Valley-Fans sind begeistert von den kommenden Romanzen in Update 1.7: "Jetzt MUSS ich eine neue Farm anfangen"
Pokémon Legenden Z-A enthüllt 4 neue kostenlose Pokémon - aber für diese Geheimgeschenke müsst ihr auch was tun

vor 54 Minuten

Pokémon Legenden Z-A enthüllt 4 neue kostenlose Pokémon - aber für diese Geheimgeschenke müsst ihr auch was tun
In Resident Evil Requiem könnt ihr die stärkste Waffe für Grace schon in der ersten Stunde finden - sie aber auch leicht verpassen

vor einer Stunde

In Resident Evil Requiem könnt ihr die stärkste Waffe für Grace schon in der ersten Stunde finden - sie aber auch leicht verpassen
mehr anzeigen