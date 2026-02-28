Pokémon Legenden Z-A enthüllt 4 neue kostenlose Pokémon - aber für diese Geheimgeschenke müsst ihr auch was tun

Es gibt wieder neue Geheimgeschenke in Pokémon-Legenden: Z-A.

Bei der kürzlichen Pokémon Presents gab es anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Reihe einige Ankündigungen. Für den meisten Hype dürfte wohl die Enthüllung der 10. Generation gesorgt haben: Pokémon Wind und Welle.



Aber auch der Vorgänger Pokémon-Legenden: Z-A wurde nicht vergessen. Konkret wurden einige neue Geheimgeschenke für's Spiel enthüllt. Ein paar Einschränkungen gibt es dabei aber.

So holt ihr euch Mega-Knackrack Z per Geheimgeschenk

Bei der Pokémon Presents wurde nämlich eine neue Form von Knackrack gezeigt: Mega-Knackrack Z. Das könnt ihr euch indirekt per Geheimgeschenk holen. Mit dem Geschenk könnt ihr nämlich eine besondere Dimensionsverzerrung öffnen, in der ihr Mega-Knackrack Z bekämpft. Gewinnt ihr, erhaltet ihr im Anschluss das Knackracknit Z.



Das neue Mega-Knackrack hat nicht mehr den Typ Boden/Drache, sondern ist schlicht ein Drachen-Pokémon.

Allerdings bekommt ihr dieses Pokémon ausschließlich, wenn ihr neben dem Hauptspiel auch den DLC Mega-Dimension besitzt. Der ist für die Dimensionsverzerrungen nötig.

Alle aktuell erhältlichen Geheimgeschenke findet ihr in dieser Übersicht:

Drei weitere Geheimgeschenke sind bald verfügbar

Wie über die offizielle Webseite ebenfalls angekündigt wurde, gibt es bald auch drei weitere Pokémon per Geheimgeschenk:

Elite-Endivie

Elite-Floink

Elite-Karnimani

Auch hier gibt es aber eine kleine Einschränkung. Konkret bekommt ihr diese drei Pokémon nämlich nur, wenn ihr auch Pokémon HOME nutzt. Lagert ihr dann Taschenmonster aus Legenden: Z-A auf der Switch-Version von HOME ein, bekommt ihr in der Mobile-Version von HOME die drei Geheimgeschenke.



Ab wann sind die drei Pokémon verfügbar? Das ist noch nicht genau bekannt, aber ihr könnt sie euch schnappen, sobald HOME mit Pokémon-Legenden: Z-A verknüpft werden kann. Das soll irgendwann im Frühjahr passieren.

Um ein Geheimgeschenk anzufordern, müsst ihr in Legenden: Z-A wie folgt vorgehen:

öffnet das Menü (X-Knopf) wählt den Reiter Mehrspieler/Online navigiert rechts zu Geheimgeschenk Geschenk empfangen (kommt auf die Art des Empfangens an) Per Internet empfangen

Per Seriencode/Passwort empfangen

Geheimgeschenke überprüfen

Brauche ich Nintendo Switch Online für die Geheimgeschenk-Funktion? Den kostenpflichtigen Abo-Dienst Nintendo Switch Online benötigt ihr für die Geheimgeschenke nicht. Aber logischerweise muss eure Konsole trotzdem mit dem Internet verbunden sein, denn sonst könnt ihr natürlich keine Daten empfangen.