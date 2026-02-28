Pokémon: Dieser GameCube-Klassiker kehrt schon in wenigen Tagen mit Nintendo Switch Online zurück

Pokémon XD: Der dunkle Sturm kehrt zurück.

Zur Feier des 30. Geburtstags von Pokémon hat Nintendo Ende Februar eine Pokémon Presents-Show ausgestrahlt. Dort wurde mit Wind und Welle nicht nur die zehnte RPG-Generation angekündigt, sondern auch bestätigt, dass der GameCube-Klassiker Pokémon XD: Der dunkle Sturm (eng.: Gale of Darkness) von 2005 auf die Switch zurückkehrt – als Teil des Nintendo Switch Online-Abos.

Wann erscheint Der dunkle Sturm bei NSO?

Release: Pokémon XD: Der dunkle Sturm soll im März 2026 ins Abo wandern.

Pokémon XD: Der dunkle Sturm soll im März 2026 ins Abo wandern. Nur mit Erweiterungspass: Da das Spiel Teil des GameCube-Lineups ist, braucht ihr die "große" Variante des Abos, also Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket

1:04 Pokémon XD: Der dunkle Sturm kommt mit Nintendo Switch Online zurück auf moderne Hardware

Autoplay

Was ist Pokémon XD: Der dunkle Sturm?

Pokémon XD: Gale of Darkness ist ein Rollenspiel und der Nachfolger von Pokémon Colosseum für den Nintendo GameCube. Dementsprechend werden euch auch einige Features aus Colosseum bekannt vorkommen, die in Gale of Darkness erneut auftreten.

Die Geschichte spielt fünf Jahre nach den Geschehnissen von Colosseum und dreht sich um Crypto-Pokémon, die ihr befreien müsst. Dafür bereist ihr die Orre-Region, die an das sandige Arizona angelehnt ist.

Die meisten Kämpfe finden wieder rundenbasiert im 2 gegen 2-Modus statt, für die euch insgesamt 97 Pokémon zur Verfügung stehen.

Was die Monster betrifft, spielt Crypto-Lugia diesmal die Hauptrolle und war damals auch auf der Verpackung des Spiels abgebildet. Als Starter-Pokémon zieht ihr mit Evoli hinaus ins Abenteuer, das sich natürlich in die gewohnten Stufen weiterentwickeln lässt.

Was denkt ihr: Schaut ihr mit Nintendo Switch Online nochmal in den Gamecube-Klassiker rein?