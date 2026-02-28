Pokémon: Dieser GameCube-Klassiker kehrt schon in wenigen Tagen mit Nintendo Switch Online zurück

Während der Pokémon Presents im Februar 2026 wurde ein Neuzugang für Nintendo Switch Online angekündigt.

Maximilian Franke
28.02.2026 | 06:23 Uhr

Pokémon XD: Der dunkle Sturm kehrt zurück. Pokémon XD: Der dunkle Sturm kehrt zurück.

Zur Feier des 30. Geburtstags von Pokémon hat Nintendo Ende Februar eine Pokémon Presents-Show ausgestrahlt. Dort wurde mit Wind und Welle nicht nur die zehnte RPG-Generation angekündigt, sondern auch bestätigt, dass der GameCube-Klassiker Pokémon XD: Der dunkle Sturm (eng.: Gale of Darkness) von 2005 auf die Switch zurückkehrt – als Teil des Nintendo Switch Online-Abos.

Wann erscheint Der dunkle Sturm bei NSO?

  • Release: Pokémon XD: Der dunkle Sturm soll im März 2026 ins Abo wandern.
  • Nur mit Erweiterungspass: Da das Spiel Teil des GameCube-Lineups ist, braucht ihr die "große" Variante des Abos, also Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket

Video starten 1:04 Pokémon XD: Der dunkle Sturm kommt mit Nintendo Switch Online zurück auf moderne Hardware

Was ist Pokémon XD: Der dunkle Sturm?

Pokémon XD: Gale of Darkness ist ein Rollenspiel und der Nachfolger von Pokémon Colosseum für den Nintendo GameCube. Dementsprechend werden euch auch einige Features aus Colosseum bekannt vorkommen, die in Gale of Darkness erneut auftreten.

Die Geschichte spielt fünf Jahre nach den Geschehnissen von Colosseum und dreht sich um Crypto-Pokémon, die ihr befreien müsst. Dafür bereist ihr die Orre-Region, die an das sandige Arizona angelehnt ist.

Die meisten Kämpfe finden wieder rundenbasiert im 2 gegen 2-Modus statt, für die euch insgesamt 97 Pokémon zur Verfügung stehen.

Mehr zur Pokémon Presents:
Pokémon Wind & Welle - 10. Generation offiziell mit Trailer und Release enthüllt
von Linda Sprenger
Pokémon Wind + Welle - 10. Generation offiziell mit Trailer und Release enthüllt
Pokémon Presents: Alle Ankündigungen der Show und Wind/Welle-Reveal im Live-Ticker
von Eleen Reinke
Pokémon Presents: Alle Ankündigungen der Show und WindWelle-Reveal im Live-Ticker

Was die Monster betrifft, spielt Crypto-Lugia diesmal die Hauptrolle und war damals auch auf der Verpackung des Spiels abgebildet. Als Starter-Pokémon zieht ihr mit Evoli hinaus ins Abenteuer, das sich natürlich in die gewohnten Stufen weiterentwickeln lässt.

Was denkt ihr: Schaut ihr mit Nintendo Switch Online nochmal in den Gamecube-Klassiker rein?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon XD: Der Dunkle Sturm

Pokémon XD: Der Dunkle Sturm

Genre: Rollenspiel

Release: 17.11.2005 (GC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 3 Minuten

Pokémon: Dieser GameCube-Klassiker kehrt schon in wenigen Tagen mit Nintendo Switch Online zurück

vor 14 Stunden

Pokémon XD: Der dunkle Sturm kommt mit Nintendo Switch Online zurück auf moderne Hardware

07.01.2020

Es gibt eine offizielle Pokémon-Region, die noch in keiner Edition war

21.02.2006

Pokémon XD
Aktuelle News
alle anzeigen
Wie aus dem Anime: One Piece-Fan baut mit 1.187.773 digitalen Blöcken das Marineford nach und Fans verwechseln es mit einem Anime-Screenshot

vor 18 Minuten

"Wie aus dem Anime": One Piece-Fan baut mit 1.187.773 digitalen Blöcken das Marineford nach und Fans verwechseln es mit einem Anime-Screenshot
Glückspilz kauft 25kg Amazon-Rückgaben für 100 Dollar und traut seinen Augen nicht - Im Paket sind sagenhafte 640 (!) GB DDR5-RAM

vor 9 Stunden

Glückspilz kauft 25kg Amazon-Rückgaben für 100 Dollar und traut seinen Augen nicht - Im Paket sind sagenhafte 640 (!) GB DDR5-RAM
Diese 2 Hogwarts-Schüler aus Harry Potter sind angeblich die schlausten überhaupt - Doch wer von den beiden hat den Titel mehr verdient?

vor 9 Stunden

Diese 2 Hogwarts-Schüler aus Harry Potter sind angeblich die schlausten überhaupt - Doch wer von den beiden hat den Titel mehr verdient?
Baldurs Gate 3-Fan beendet Spiel, ohne zentrale Mechanik zu kennen - Wusste nicht, dass es ein ganzes Menü dafür gibt   23     1

vor 10 Stunden

Baldur's Gate 3-Fan beendet Spiel, ohne zentrale Mechanik zu kennen - 'Wusste nicht, dass es ein ganzes Menü dafür gibt'
mehr anzeigen