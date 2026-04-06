One Piece-Fan zeigt, wie die Strohhüte als Demon Slayer-Protagonisten aussehen würden – imitiert dabei Odas Zeichenstil nahezu perfekt

Ruffy schlüpft in die Rolle von Tanjiro Kamado und wird zum Dämonenjäger. (© Eiichiro Oda, Koyoharu Gotouge, Shueisha / Fan-Künstler*in: oto_0505_)

Demon Slayer und One Piece könnten nicht unterschiedlicher sein. Während Ruffy und Co. als Piraten über die die Meere segeln und nach einem großen Schatz suchen, machen Tanjiro und seine Freund*innen Jagd auf gefährliche Dämonen – darunter Muzan, den gefährlichsten Dämon aller Zeiten.

Ein One Piece-Fan hat sich dann vorgestellt, wie die Strohhüte als die Demon Slayer-Hauptfiguren aussehen würden, und es prompt als Zeichnung umgesetzt. Dabei hat der Fan extra darauf geachtet, Odas Zeichenstil nahezu perfekt zu imitieren.

Ruffy, Sanji, Zorro und Nami werden zu Dämonenjäger*innen

In einem Beitrag auf X veröffentlichte User und Künstler*in oto_0505_ eine Zeichnung des Was-wäre-wenn-Szenarios und zeigte Ruffy, Sanji, Nami und Zorro als die Hauptfiguren aus Demon Slayer.

Ruffy schlüpft in diesem Fall in die Rolle von Tanjiro, Sanji wird zu Zenitsu, Zorro zu Inosuke und Nami übernimmt die Rolle von Nezuko in ihrer älteren Dämonengestalt. Dabei hat oto_0505_ bei der Zeichnung großen Wert auf die Kleidung gelegt, die Tanjiro und Co. ausmachte, und es auf die Strohhüte übertragen.

Die Zeichnung der Strohhüte als Demon Slayer-Hauptfiguren von oto_0505_ könnt ihr hier sehen:

Eine zusätzliche Besonderheit an der Zeichnung ist nicht nur der Kleiderwechsel, sondern der Stil von oto_0505_, dr r dem alten und teilweise aktuellen Zeichenstil Odas von One Piece sehr nahekommt und ihn fast perfekt imitiert.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Das scheint nicht die einzige Crossover-Zeichnung des/der Künstler*in zwischen One Piece- und Demon Slayer-Figuren zu sein, denn bereits wenige Tage später teilte oto_0505_ zwei weitere Zeichnungen: Ace als Flammensäule Kyojuro Rengoku und Nico Robin als Insektenfalle Shinobu Kocho.

Bei Nico Robins Zeichnung als Shinobu Kocho hat der oder die Zeichner*in sogar den berüchtigten One Piece-Nebencharakter Pandaman eingebaut und fordert Fans dazu auf, diesen in dieser Illustration zu finden.

Als nächstes Projekt will der oder die Künstler*in sich Giyuu Tomioka vorknöpfen und der Wassersäule einen passenden One Piece-Charakter zuordnen.

Könnt ihr Pandaman in der Nico Robin x Shinobu Kocho-Zeichnung entdecken und wer ist eurer Meinung nach aus One Piece perfekt für die Rolle von Giyuu Tomioka, der Wassersäule, geeignet?