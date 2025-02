One Piece: Laut Leak zu Kapitel 1139 enthüllt Oda die wahre Identität hinter dem mysteriösen Mann auf Elban

(Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Nach dem Release des 1124. Kapitels von One Piece haben sich viele Fans gefragt: Wer verbirgt sich hinter der mysteriösen Silhouette am Ende des Kapitels und warum scheint er von der Ankunft der Strohhüte auf Elban zu wissen? Seit der Veröffentlichung sind bereits 14 Kapitel vergangen und die wahre Identität des mysteriösen Mannes wurde noch nicht gelüftet – bis jetzt!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird der neueste Wendepunkt der Geschichte von One Piece besprochen und einer der womöglich wichtigsten Charaktere in der Elban-Arc enthüllt. Solltet ihr also bisher nur den Anime angeschaut haben und im Manga nicht auf dem Laufenden sein, werden euch diese Höhepunkte im Manga vorweggenommen.

Kapitel 1139 scheint endlich die Auflösung des geheimnisvollen Mannes auf Elban zu bieten, auf die Fans der Serie seit Beginn der Arc gewartet haben. Laut den neuesten Leaks zum kommenden One Piece-Kapitel 1139 soll die Identität hinter dem Mann auf Elban enthüllt werden und es nicht nur irgendjemand, sondern die “linke Hand” des berüchtigten Piratenkönigs Gol D. Roger: Scopper Gabban.

Scopper Gabban stellt sich als Mister Ya vor

Gemäß den auf Reddit veröffentlichten Leaks von One Piece-Fans Redon, Mugiawara_23 und Pirateking steht ein ganz bestimmter ehemaliger Roger-Pirat im Mittelpunkt von Kapitel 1139: Scopper Gabban.

Der legendäre Roger-Pirat stellt sich gegenüber Ruffy, Zorro, Nami und Road als Mister Ya vor, während die Riesen-Krieger in einer anderen Szene dem Rest der Strohhüte über ihn erzählen. Es ist unverkennbar, dass es sich hierbei um Scopper Gabban handelt – trotz seines neuen Namens!

Scopper Gaban scheint aktuell auf Elban zu leben.

In einem Gespräch an einem anderen Ort verraten die Riesen-Krieger dem Rest der Strohhüte mehr über Scopper Gabban. Er soll zu einem der stärksten Mitglieder der Roger-Piraten gehören und die "linke Hand" des berühmten Piratenkönigs Roger gewesen sein.

Silvers Rayleigh war hingegen die "rechte Hand" von Gol D. Roger. Es wird im Kapitel zudem angedeutet, dass Gabban stärker sein soll als der mächtige Kaido.

Im Laufe des Kapitels wird außerdem preisgegeben, dass Gabban der Ehemann der Riesen-Kriegerin Ripley und daher Colons Vater ist. Auf die Frage von Nami, wie das zwischen einem Menschen und einer Riesin möglich sein kann, antwortet der ehemalige Roger-Pirat nur amüsiert:

"Liebe ist frei! Völker haben sich in der Geschichte schon mehrmals gemischt."

Gabban zählt als Beispiele die Buccaneers, das Volk der Langarmbein-Menschen und die "Wotans" auf. Es wird deutlich, dass der Kämpfer mehr über die Welt weiß, als er auf den ersten Blick zugibt. Scherzend nennt er sich zusätzlich ebenfalls den "Minister der Liebe", was Ruffy an Sanji erinnert.

Scopper Gabbans Rolle in der Elban-Arc

One Piece-Fan und X-User @writingpanini hat sich zu den Leaks in den sozialen Medien geäußert und eine Theorie zu Gabbanas Rolle im aktuellen Arc geteilt. Er ist der Meinung, dass der ehemalige Roger Pirat ein Mentor für Ruffy sein wird, wie es einst Silvers Rayleigh war und zudem mehr über den God Valley-Vorfall preisgeben wird.

Rayleigh, Roger und Gaban in ihren jungen Jahren als die stärksten Mitglieder der Roger-Piraten.

Diese Vermutung wird durch die aktuellen Ereignisse im geleakten Kapitel noch verstärkt, da Ruffy den Schlüssel zu Loki nur erhalten kann, wenn er sich dem Kampf gegen Gabban stellt. Gabban vergleicht jedoch zu Beginn ihrer ersten Interaktion den Strohhut bereits mit dem verstorbenen Piratenkönig.

Außerdem müsste Gabban aufgrund seines hohen Ranges in der ehemaligen Piraten-Crew von Gol D. Roger beim God Valley-Vorfall präsent gewesen sein. Schließlich gab es dort einen großen Kampf zwischen den Rocks- und Roger-Piraten.

Ob Ruffy Gabban in einem Kampf von seiner Stärke überzeugen kann und was aus Loki am Ende nach dem tödlichen Angriff von Shamrock im letzten Kapitel geworden ist, wird sich in den nächsten Kapiteln zeigen. Fans müssen allerdings noch eine weitere Woche warten, bis sie erfahren, wie es weitergeht – der Mangaka wird nächste Woche nämlich eine Pause einlegen.

Welche Rolle wird Scopper Gaban eurer Meinung nach in der Elban-Arc übernehmen und auf welcher Seite, glaubt ihr, wird Loki am Ende stehen?