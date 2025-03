One Piece: Nami hat seit 19 Jahren diese Technik nicht mehr in einem Kampf eingesetzt – dabei ist sie eigentlich super nützlich!

Der Klima-Taktstock ist Namis Waffe in einem Kampf. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Ob mit Teufelskräften, mächtigen Haki-Fähigkeiten oder einfach geschicktem Kampftalent, in der Welt von One Piece gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, in einem Kampf die Oberhand zu gewinnen. Es muss also nicht immer ein Kampf zwischen zwei Teufelsfrucht-Anwender*innen sein.

Auch unter den Strohhut-Piraten ist nicht jedes Mitglied im Besitz von Teufelskräften oder hat starke Haki-Fähigkeiten entwickelt. Abseits von Lysop kämpft Nami beispielsweise mit einem sogenannten Klima-Taktstock, der ihr eine Vielzahl an Kampftechniken ermöglicht.

Einer dieser Techniken hat die Navigatorin jedoch schon seit 19 Jahren nicht mehr in einem Kampf eingesetzt und das ist das “Mirage Tempo”. Eingesetzt, wird Nami nicht nur unsichtbar, sondern kann auch täuschend echte Abbilder von sich selbst erzeugen.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Der erste und der letzte Einsatz von “Mirage Tempo” in einem Kampf

Der erste Klima-Taktstock von Nami sah zu Beginn noch ganz anders aus. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Lysop baut Nami zu Beginn der Alabasta-Arc ihren ersten Klima-Taktstock, damit sie ebenfalls an den Kämpfen teilnehmen und sich notfalls wehren kann. Dabei ist er nicht sonderlich geschickt darin, ihr zu erklären, was der Stab so alles drauf hat.

Ihre neue Waffe kommt zum ersten Mal im Kampf gegen Miss Doublefinger in der Alabasta-Arc zum Einsatz und somit ist es auch das erste Mal, dass die besondere Kampftechnik “Mirage Tempo” von Nami eingesetzt wird.

Miss Doublefinger erwischt im Kampf nur ein Abbild von Nami. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Mirage Tempo erlaubt es der Navigatorin, die Temperatur in ihrer Umgebung zu beeinflussen und Luftspiegelungen zu erzeugen. Als Resultat wird Nami regelrecht “unsichtbar” und hinterlässt nahezu täuschend echte Abbilder von sich selbst.

Aufgrund dieser Kampftechnik konnte sie Miss Doublefinger austricksen und den Kampf für sich entscheiden. Danach hat Nami Mirage Tempo nur noch ein einziges Mal im Kampf eingesetzt und zwar gegen Kalifa in Kapitel 411, wo sie die beiden Techniken “Mirage Tempo” und “Cool Charge” miteinander kombiniert hat, um “Mirage Tempo Fata Morgana” zu erzeugen.

Mirage Tempo: Fata Morgana ist etwas andere Form des herkömmlichen Mirage Tempos. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Mit “Mirage Tempo: Fata Morgana” erschafft Nami vier Abbilder von sich, die aber unterschiedlich aussehen. Darunter kann sich die echte Nami ebenfalls verbergen, da ihr Aussehen aufgrund der Luftspiegelungen und -brechungen auch verändert.

Seitdem hat Nami die Luftspiegelungstechnik nicht mehr in einem Kampf eingesetzt und auch außerhalb der Scharmützel nur sporadisch von ihr Gebrauch gemacht.

Nami setzt Mirage Tempo nur noch bedingt außerhalb der Kämpfe ein

Nami hat im Laufe der Geschichte von One Piece ihren klima-Taktstock aufgewertet. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Im Laufe der Geschichte hat Nami diese nützliche Klima-Taktstock-Technik lediglich noch zwei weitere Male außerhalb der Kämpfe eingesetzt. In Kapitel 633 stiehlt sie mithilfe der Technik erfolgreich das Schreiben der Weltaristokraten, während ihr Abbild auf dem Gyoncorde-Platz ihren Platz einnimmt. Später löst sie diese Luftspiegelung mit “Mirage Kaijo” auf.

Das allerletzte Mal kommt die Technik in Kapitel 822 zum Einsatz. Dort hat sie “Mirage Tempo” verwendet, um sich unsichtbar aus dem Staub zu machen, damit sie Lysop nicht bezahlen muss. Der Scharfschütze wollte ihr eine Rechnung für einen neuen Klima-Taktstock stellen.

Nami hat also genau genommen die Technik, die eigentlich für den Kampf entwickelt wurde, nur zweimal richtig eingesetzt.

Findet ihr es schade, dass Nami das “Mirage Tempo” nicht mehr einsetzt und welche Kampftechniken würdet ihr gerne wieder verstärkt in der Geschichte von One Piece sehen?