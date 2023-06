Die One Piece-Serie auf Netflix hat eine gute Nachricht für alle deutschen Anime-Fans

Die Stimmen in der neuen Serie dürften euch bekannt vorkommen.

Freut ihr euch schon auf die One Piece-Serie auf Netflix? Die Strohhutpiraten stechen dieses Mal in einer Live-Action-Show in See, aber wer auf Deutsch schaut, dürfte sich direkt an den Anime erinnern. Einen Vorgeschmack darauf gibt's jetzt im Trailer.

Zur One Piece-Serie auf Netflix gibt es im deutschen Trailer eine gute Nachricht

Am Wochenende ist der erste Trailer zur neuen One Piece-Umsetzung erschienen, die ab dem 31. August auf Netflix läuft. Die deutsche Version könnt ihr euch direkt in der Netflix-App anschauen oder auch in diesem Tweet hier:

Dabei dürfte euch als Anime-Fans (zumindest, wenn ihr normalerweise auf Deutsch schaut) sicher gleich aufgefallen sein: Ruffy, Zorro, Nami und Co. haben dieselben Stimmen. Die altbekannten Synchronsprecher*innen wurden für die deutsche Version verpflichtet.

Fans freuen sich über die bekannten Stimmen

Das kommt bei den Fans auf Twitter gut an. User BorkKevin schreibt beispielsweise:

In deutscher Synchro gefühlt 1000x besser.

Auch JayJaySparrow bestätigt:

Auf deutsch komplett anderes Gefühl!!

Noch euphorischer kommentiert SagiriMichiru:

OMG ich liebe es, ich hatte eine heftige Wein-Attacke beim Hören, dass mein Freund nachsehen musste, ob alles okay bei mir ist.

Das könnt ihr von der Serie erwarten: Es wird insgesamt acht Folgen geben und wie ihr jetzt im Trailer erkennen könnt, wird es um die Anfänge der Strohhut-Bande gehen. Ihr werdet also vermutlich erleben, wie sich Ruffy, Zorro, Nami und die anderen kennenlernen und die Piratenbande gründen, um nach dem mysteriösen One Piece zu suchen.

Die Hauptrollen spielen Iñaki Godoy (Monkey D. Ruffy), Mackenyu (Lorenor Zorro), Emily Rudd (Nami), Lily Fisher (Junge Nami), Jacob Romero Gibson (Lysop) und Taz Skylar (Sanji). Alle weiteren Infos zur Serie findet ihr oben verlinkt in unserem großen Übersichtsartikel.

Freut ihr euch schon auf die Serie oder seid ihr noch nicht überzeugt? Und ist es für euch eine gute Nachricht, dass die deutschen Sprecher*innen dabei sind?