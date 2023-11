'Du bist nur ein trauriger Junge, der in FIFA verliert' – One Piece-Outtakes enthüllen Gaming-Rivalität zwischen Ruffy und Buggy

Zur Live-Action-Adaption von One Piece gibt es ziemlich unterhaltsame Outtakes.

Die Live-Action-Serie zu One Piece ist ein voller Erfolg für Netflix, was nicht zuletzt an den viel gelobten schauspielerischen Leistungen der Darsteller*innen liegt. Dass trotzdem nicht jede Szene der Serie direkt beim ersten Take im Kasten war, zeigt jetzt ein neues Video von Netflix.

Die haben nämlich zur Geeked Week einen "Blooper Reel" hochgeladen, der ziemlich unterhaltsame Patzer, Versprecher und Co. zeigt. Darunter auch eine etwas kreative Beleidigung von Pirat Buggy gegenüber Ruffy.

Buggy beschimpft Ruffy als FIFA-Niete

In den rund zwei Minuten Outtakes sind massenweise Szenen zu sehen, die es so nicht in die Serie geschafft haben. Grund dafür sind Versprecher, vergessene Dialogzeilen oder auch einfach dass die Schauspieler*innen sich einen kleinen Spaß erlaubt haben.

So auch in der Zirkus-Szene, in der Clown-Pirat Buggy eigentlich Ruffy beschimpft. Nicht nur fällt hier dem Darsteller Jeff Ward zuerst der abgetrennte Kopf von Buggy runter, er ändert dann auch spontan seine Voicelines. Statt Ruffys Hut zu beleidigen, macht er sich über dessen Gamer-Fähigkeiten lustig:

"Du bist nur ein trauriger, einsamer Junge, der immer in FIFA verliert. [Lachen aus dem Hintergrund] Sorry, ich wollte ihm nur mit der Performance helfen."

Hier könnt ihr euch diese und einige der anderen witzigen Outtakes selbst anschauen:

Alle Infos zur geplanten zweiten Staffel der Netflix-Adaption haben wir hier für euch zusammengefasst:

Immerhin scheint Inaki Godoy, der Darsteller von Ruffy in der Live-Action-Serie, die Sache mit sehr viel Humor zu nehmen. Auf seinem Instagram-Account hat der Schauspieler nämlich vor einigen Tagen eine Story gepostet, in der er Jeff Ward zum Rematch herausfordert:

"Ich fordere @jjward12 zu einem FIFA Rematch heraus. Ich werde diesmal nicht verlieren. Ich werde warten, Jeff."

Auf dem Bild sind die beiden am Set von One Piece zu sehen. In Kostüm spielen sie hier gemeinsam auf der Switch – allem Anschein nach wohl ein FIFA-Match, das Godoy gerade verliert. Ob es allerdings jemals zur geforderten Revanche gekommen ist, bleibt wohl vorerst ein Geheimnis der beiden. Spätestens zur zweiten Staffel dürften sich die Darsteller aber wiedersehen.