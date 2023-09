'Mommy braucht einen Job!' - Diese Schauspielerin will bei der One Piece-Netflix-Serie mitmischen und es passt perfekt

Da die zweite Staffel der One Piece-Serie jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte, sprießen die Wünsche der Fans, welche Schauspieler*innen welche neuen Rollen ausfüllen sollen, umso mehr aus dem Boden des Internets.

Ganz oben mit dabei: Jamie Lee Curtis als Dr. Kureha. Die US-amerikanische Schauspielerin und Autorin, die wir aus Filmen wie 'Everything Everywhere All at Once' und 'Knives Out' kennen, passt aber nicht nur optisch gut zum Charakter. Es gibt noch mehr Gründe, warum diese Besetzung einfach ideal wäre.

Fans wünschen sich Jamie Lee Curtis als Dr. Kureha

Durchstöbert man aktuell Social Media-Plattformen wie Reddit, springen einen viele Fan-Wünsche zur Besetzung der zweiten One Piece-Staffel an. Vor allem Jamie Lee Curtis steht als Dr. Kureha ganz oben auf der Wunschliste, was unter anderem an der optischen Ähnlichkeit liegt:

Es gibt aber noch andere Gründe, warum sich Fans Jamie Lee Curtis als Kureha wünschen. Der Hollywood-Star ist nämlich riesiger One Piece-Fan. Wie sie während der letzten Oscar-Preisverleihung verriet, ist Chopper sogar ihr Lieblingscharakter:

Ja sogar Nami-Darstellerin Emily Rudd und Curtis' Tochter selbst finden, dass sie die Rolle von Kureha übernehmen sollte.

Wer ist Dr. Kureha? Die 141 Jahre alte Doktorin ist Choppers Mentorin, auf die die Strohhutbande theoretisch in der zweiten Staffel treffen müsste, wenn wir wie erwartet mit der Adaption der Alabasta-Saga rechnen dürfen.

Chopper ist ein Rentier, dass sich als Schiffsarzt der Crew anschließt. Wie dieser in der Live Action-Serie umgesetzt werden soll, sorgt auch bereits für Diskussionen:

Curtis wäre sofort dabei

Damit aber nicht genug. Auch wenn wir ihren folgenden Post mit einem Augenzwinkern verstehen dürfen, deutete sie damit bereits Wochen vor dem Start der ersten Staffel an, dass sie offensichtlich bereit sei Dr. Kureha zu spielen:

Hey Netflix/OnePieceNetfix, das Internet hat gesprochen und Mommy brauch einen Job! #CurtisForKureha

Matt Owens, der Showrunner und Executive Producer der Netflix-Serie, antworte darauf sogar mit: "Ich habe dir vor Monaten eine Nachricht geschrieben, Doktorin. Lass uns das machen.".

Auch wenn das keine Bestätigung ist, sondern erstmal nur als Gag betrachtet werden sollte, dürfte dahinter wohl auch eine wahre Absicht stecken. Früher oder später werden wir sehen, ob wir Jamie Lee Curtis tatsächlich in der zweiten Staffel als Dr. Kureha zu Gesicht bekommen. Verkehrt wäre es sicherlich nicht.

Oder was sagt ihr dazu? Wen würdet ihr gerne als die Ärztin sehen? Schreibt es uns in die Kommentare.