One Piece: Neuestes Manga-Kapitel bestätigt, dass zwei beliebte Figuren im finalen Kampf um den großen Schatz nicht dabei sind

Ruffy wird vermutlich nicht auf diese zwei Fan-Favoriten im Finale um das One Piece kämpfen. (Bild: © Toei Animation)

Spoilerwarnung! Der folgende Abschnitt enthält Spoiler zu den neuesten Ereignissen im Egghead-Arc von One Piece – vor und einschließlich Kapitel 1121.

In One Piece geht es derzeit sowohl im Anime als auch im Manga heiß her. Im letzten Kapitel des Mangas gab es nun den offiziellen Startschuss zum finalen Kampf um den großen, berüchtigten Schatz: das One Piece.

Dabei wurde auch ganz klar angeteasert, wer im Rennen darum eine wichtige Rolle spielen wird. Allerdings fehlen in der finalen Aufstellung zwei beliebte Fan-Favoriten: Eustass Kid und Trafalgar D. Water Law.

Kids aktueller Status nach dem Kampf mit Shanks ist unbekannt

Sowohl im Anime als auch im Manga sind der Aufenthaltsort und das Schicksal von Eustass Kid unbekannt. Der gefürchtete Pirat traf im Egghead-Arc auf Shanks Crew und seine Verbündeten. Daraufhin kam es in Victoria Punk zu einem großen Kampf zwischen den gefährlichen Piraten und Shanks, den Kid schließlich verlor.

Das Schicksal von Eustass Kid in One Piece ist unbekannt. (Bild: © Toei Animation)

Shanks erledigte Eustass Kid mit einem mächtigen Kamusari-Hieb. Kids Crew flehte den rothaarigen Imperator um Gnade an und überließ ihm die Road-Poneglyphen. Nachdem Shanks Victoria Punk verlassen hatte, teilten Boogey und Woogey Kids Schiff in zwei Hälften und versenkten es mitsamt ihres Kapitäns im Meer.

Was letztendlich mit Eustass Kid geschah und ob er überhaupt noch lebt, ist ungewiss. Eines ist jedoch sicher: Im finalen Kampf um das große One Piece wird er nach seiner Niederlage, ohne Schiff und Besatzung, vorerst nicht dabei sein.

Law wurde von den Blackbeard-Piraten angegriffen und verlor

Ein ähnliches Schicksal ereilte den berühmten Piraten Trafalgar D. Water Law unmittelbar nach dem Wano-Bogen. Beim Verlassen der Insel wurde Law von Blackbeard und seiner Mannschaft aus einem Hinterhalt angegriffen.

Obwohl Law durch seine erwachten Teufelskräfte an immenser Stärke gewann, reichte es gegen den übermächtigen Blackbeard nicht aus – der gegnerische Pirat konnte sich die Road-Poneglyphe von Law schnappen.

Law ist leider in ein Hinterhalt geraten und wurde von den Blackbeard-Piraten angegriffen. (Bild: © Toei Animation)

Law wurde zwar von Bepo gerettet, aber seine Mannschaft wurde von Blackbeards Piraten entweder getötet oder gefangen genommen. So steht er am Ende genau wie Kid ohne Mannschaft da. Auch Law ist seitdem nicht mehr in der Geschichte aufgetaucht und ebenso wie Kid nicht auf der wichtigen Manga-Seite mit allen wichtigen Charakteren für das finale Rennen um One Piece zu finden.

Von den beiden beliebten Charakteren fehlt also jede Spur, aber One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda kann unberechenbar sein. Solange die Charaktere nicht tot sind, könnten sie in einem großen und überraschenden Wendepunkt möglicherweise doch noch beim Kampf um das One Piece auftauchen.

Wie ist eure Meinung zur Abwesenheit dieser beiden Charaktere und glaubt ihr an die Rückkehr der beiden in der Geschichte? Was sind eure Theorien dazu?