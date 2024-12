One Piece könnte mit der Elban-Arc endlich eines der größten Mysterien der Serie lüften

Elban könnte endlich das Mysterium um den Sonnengott Nika lüften. (Bild: © Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation)

Seit der Vorstellung von Boogey und Woogey in der Little Garden-Arc waren One Piece-Fans fest davon überzeugt, dass die Strohhüte im Verlauf der Geschichte zur Heimat der beiden Riesenkrieger segeln würden. Mit der Einführung in die aktuelle Elban-Arc ist es nach 20 Jahren endlich so weit.

Die Insel Elban hat eine lange Geschichte, die mindestens bis ins leere Jahrhundert zurückreicht und eine enge Verbindung zum sagenumwobenen Sonnengott “Nika” aufweist, dessen Erbe noch bis heute von den Riesen fortgeführt wird. Da über Nika kaum etwas bekannt ist, eignet sich die Elban-Arc perfekt dafür, das große Mysterium um den legendären Sonnengott zu enthüllen und zu klären, was er mit Joyboy, Ruffy und den Riesen zu tun hat.

Die Geschichte des Sonnengottes Nika könnte endlich aufgedeckt werden

Boogey und Woogey in Little Garden (Bild: © Eiichiro Oda/ Shueisha)

Nika wird als mystischer Krieger in der Welt von One Piece angesehen und zudem von den Einwohnern Elbans seit Jahrhunderten als Sonnengott verehrt. Leider gibt es kaum Informationen über den legendären Krieger, da alle Aufzeichnungen über ihn verschwunden sind. Elban ist der einzige Ort, an dem das Erbe Nikas noch weitergetragen wird und seine Ideale fortgeführt werden. Ihre Kultur, ihr Verlangen nach Stärke und Freiheit stimmen mit den Werten des damaligen sagenumwobenen Sonnengottes überein.

Nika existierte bereits vor dem leeren Jahrhundert, in dem Joyboy, der allererste Pirat und eine bedeutende Figur in der One Piece-Geschichte, als eine Art Nachfolger oder Erbe des legendären Sonnengottes galt. Da die Bukaniere von der Regierung bis zur Ausrottung gejagt wurden, sind die Riesenkrieger auf Elban die einzigen Personen, die noch von dem legendären Sonnengott Nika wissen.

Joyboys, Lokis und Ruffys Verbindung zu Nika

Was ist Ruffys Verbindung zu Sonnengott Nika und Joyboy? (Bild: © Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation)

Gegen Ende der Egghead-Arc haben Boogey und Woogey Ruffys Gear 5-Verwandlungsform als Nika und somit auch ihn als ihren Sonnengott bezeichnet. Eiichiro Oda könnte bereits in dem Moment auf eine Art und Weise angedeutet haben, dass in der aktuellen Elban-Arc Nikas Herkunft und die Wahrheit über den legendären Sonnengott enthüllt werden.

Schließlich wäre die Insel der Riesenkrieger, auf der die Strohhüte jetzt gelandet sind, mit ihrer starken und engen Verbindung zu Nika, der perfekte Schauplatz für die große Enthüllung über die wahre Geschichte des legendären Kriegers. Vielleicht wird sogar die bereits angeteaste Verbindung zwischen Ruffy und Joyboy zu Nika und Lokis selbst ernannten Sonnengott-Titel enthüllt.

Wie sind eure Theorien zum Sonnengott Nika und warum, glaubt ihr, hat sich Loki als Sonnengott vorgestellt?