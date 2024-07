One Piece: Odas erste Entwürfe von Zorro und Sanji gingen in eine ganz andere Richtung - Aber gestritten haben sie sich schon immer!

Sanji und Zorro waren bereits vor 30 Jahren Streithähne, obwohl sie anders aussahen. (Bild: © Toei Animation)

One Piece wurde 1997 Teil der Shonen Jump-Mangareihen und über die letzten 20 bis 25 Jahre immens populär. In einem 30 Jahre alten Manuskript von One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda lässt sich jedoch erkennen, dass die Geschichte der Strohhüte schon weit früher geplant war und es sogar erste Entwürfe zu den einzelnen Figuren wie Ruffy, Nami, Sanji und Zorro gab.

Besonders Zorros damaliges Design sieht einem ganz bestimmten Schwertkämpfer im Prequel zu One Piece namens “Monsters” sehr ähnlich, während der Entwurf eines Ritters im alten Manuskript ähnliche Gesichtszüge zum Koch der Strohhüte hat.

Samurai und Ritter waren die Vorlagen für Zorro und Sanji

In Odas unveröffentlichtem Werk namens “Great Swordsmen” soll der Mangaka laut One Piece-Fan und X-Nutzer*in @pewpiece die ersten Entwürfe für Sanji und Zorro entwickelt haben. Wie die aussehen, könnt ihr euch hier anschauen:

Im veröffentlichten Beitrag aus dem Manuskript lassen sich zwei Figuren erkennen: Ein Samurai namens Ryuma und ein Ritter namens Romeo. Beide tragen die jeweils passende traditionelle Kleidung ihrer Klasse und ein Schwert.

Es scheint, als hätten beide formelle Sprachgewohnheiten aus dem europäischen Mittelalter und der Edo-Zeit in Japan, wobei Romeo (Sanji) beim Sprechen lockere Umgangssprache vermischen würde. Auch sollte es, anhand Odas kleiner Skizze am unteren rechten Rand, in der damaligen Geschichte ebenfalls um mindestens einen Drachen gehen.

Auch die Rivalität zwischen den beiden Streithähnen in One Piece war schon damals geplant. Oda vermerkte in seinen Entwürfen zu Romeo (Sanji) und Ryuma (Zorro), dass sich die beiden Helden auch nach einer Schlacht noch streiten.

“Sogar am Ende einer Schlacht streiten sich die beiden!” Von Odas Anmerkung

In Odas Anmerkungen und einer kleinen Zeichnung ist zu erkennen, dass die Rivalität und die konstanten Streitereien zwischen den beiden schon damals bestand.

In einem anderen Beitrag hat One Piece-Fan @newworldartur Odas Kommentar zu diesen zwei Designs aus dem Japanischen ins Deutsche übersetzt. Dort bestätigt der Mangaka nochmals, dass die beiden Vorlagen für Zorro und Sanji waren:

“Ryuma der Samurai diente als Vorlage für den Charakter, der später in Monsters auftauchen würde, in dem auch ein Drache vorkam. Dieses Duo von Samurai und Ritter ist etwas, das ich in Monsters darstellen wollte, aber das Duo diente auch als Vorlage für Zorro und Sanji.” Odas Kommentar zu Ryuma und Romeo

Zwar wurde Ryuma nicht zu Zorro, aber die Verbindung zwischen den beiden hat Oda nach wie vor gelassen und in One Piece sogar vertieft.

Hier könnt ihr nachlesen was es mit Zorros Herkunft und dem legendären Samurai Ryuma auf sich hat:

Als legendärer Samurai hat Ryuma es trotzdem in die One Piece-Geschichte geschafft

Obwohl Ryuma eigentlich als Zorro-Prototyp diente, hat es der Samurai auch als separater Charakter in die Welt von One Piece geschafft und das nicht nur als irgendeine Nebenfigur, sondern als legendärer Schwertkämpfer und Vorfahre des grünhaarigen Schwertkämpfers der Strohhüte.

Ryuma ist auch der Hauptprotagonist in Odas Werk “Monsters” und der dazugehörigen 25-Minütigen Netflix-Adaption “Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation”.

Wie gefallen euch die Vorlagen zu Sanji und Zorro? Würdet ihr gerne einen ritterlichen Sanji mit einem Schwert in Zukunft sehen und glaubt ihr, Romeos Design wird, genau wie bei Ryuma, noch einmal in der Serie als neuer Charakter auftauchen?