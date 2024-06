One Piece-Schöpfer bestätigt Zorros direkte Verbindung zu den legendären Samurai in Wano

Zorro war schon immer ein talentierter Schwertkämpfer, aber das liegt nicht nur an seinem herausragenden Training. Der One Piece-Schöpfer hat jetzt das Familienerbe des Vize-Kapitäns der Strohhüte und seine Verbindung zu Wano verraten - Aber nur so am Rande!