One Piece: Odas erste Entwürfe zu Blackbeard zeigen den grausamen Piraten ohne Bart und damit sieht er fast schon freundlich aus

Blackbeard hätte in One Piece auch komplett anders aussehen können – Ohne Bart! (Bild: © Toei Animation)

Der Schöpfer und Mangaka von One Piece hat im Laufe der Jahre eine Vielzahl beliebter Charaktere und Antagonisten in die Serie eingeführt.

Einer von ihnen hat sich im Laufe der Zeit zu einem der gefürchtetsten und gefährlichsten Piraten in der Geschichte von One Piece entwickelt. Die Rede ist von Blackbeard, dem Gegenspieler der Strohhutpiraten in der Serie.

Wir kennen den Piraten natürlich in seinem aktuellen Design doch so war Blackbeard ursprünglich nicht unbedingt geplant. Die ersten Entwürfe für den Bösewicht zeigen ihn jedenfalls ohne Bart und mit einem völlig anderen Gesicht – der gefährliche Piratenanführer sieht fast schon nett und freundlich aus!

Blackbeard komplett ohne Bart hat eine ganz andere Ausstrahlung

Odas ersten Entwürfe zum Antagonisten Blackbeard. (Bild: © Shueisha / Eiichiro Oda)

In den ersten Skizzen und Entwürfen zu Blackbeard hatte Eiichiro Oda viele Ideen. Der Mangaka dachte auch an die für Piraten typische Augenklappe und verlieh dem Piraten im ersten Entwurf einen sehr stereotypen Piraten-Look.

Während die meisten anderen Entwürfe ebenfalls in eine ähnlich unheimliche und bedrohliche Richtung gingen, sticht ein Entwurf besonders ins Auge: Blackbeard ganz ohne markanten Bart und mit einer anderen Gesichtsform.

Die zweite Skizze der Serie zeigt den Bösewicht ohne Bart und mit einer Gesichtsform, die eher an Helmeppo erinnert. Dadurch wirkt er in den Zeichnungen natürlich etwas netter und freundlicher als in den anderen Entwürfen von Oda. Außerdem scheint der zweite Entwurf von Blackbeard eher lockiges oder flauschiges Haar zu haben.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zu Blackbeards echtem vollem Namen.

Blackbeard hatte einen ganz anderen Namen als in der finalen Version

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @abhidrama übersetzte in einem Beitrag auch die Notizen zu den Skizzen und enthüllte den ursprünglich geplanten Namen von Blackbeard. Statt Marshall D. Teach wollte Oda ihn ursprünglich “Everything D. Teach” nennen.

Ob dieser Name eine wichtige Bedeutung hatte und Oda ihn dann nach reiflicher Überlegung änderte, um seine Relevanz für die Geschichte von One Piece nicht von Anfang an allzu deutlich werden zu lassen, oder ob sie den jetzigen kanonischen Namen einfach besser fand, ist nicht bekannt.

Wie ist eure Meinung zum bartlosen Blackbeard und glaubt ihr, dass Oda mit dem Augenklappen-Piraten in der finalen Saga in One Piece vielleicht Blackbeard gemeint hat?